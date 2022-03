TK premiéra Fialy po návratu z Kyjeva - ŽIVĚ

Praha - ČTK dnes bude vysílat briefing premiéra Petra Fialy po návratu z Ukrajiny. Začátek očekáváme kolem 11:00. Čas se může změnit s ohledem na dobu příletu.

Fiala v úterý navštívil ukrajinskou metropoli spolu s předsedy vlád Polska a Slovinska. Politici tak chtěli vyjádřili podporu zemi, která čelí ruské invazi. Premiéři večer jednali prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Fila představitele v Kyjevě ujistil, že Evropa stojí Ukrajině po boku. Polský premiér Mateusz Morawiecki zdůraznil, že Ukrajina musí mít k dispozici zbraně, aby se mohla účinně bránit. Také slovinský ministerský předseda zdůraznil, že východoevropská země patří do Evropy. "Budeme samozřejmě podporovat vaše členství" v EU, řekl Janez Janša. Zelenskyj na sociálních sítích označil návštěvu za silný projev podpory pro Ruskem napadenou zemi.

Fiala a jeho kolegové po návratu z Kyjeva volali předsedovi Evropské rady

Český, polský a slovinský premiér se po cestě do ukrajinské metropole Kyjeva, ostřelované ruskou armádou, dnes vrátili v pořádku do Polska. Předseda české vlády Petr Fiala na twitteru uvedl, že ihned po návratu telefonoval se svými kolegy předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi a informovali ho o výsledcích návštěvy. Letadlo, kterým se český ministerský předseda vrací z Polska do Česka, je na vojenském letišti v pražských Kbelích očekáváno kolem 13:00.

Fiala, jeho polský protějšek Mateusz Morawiecki a slovinský premiér Janez Janša se v úterý vydali z Polska vlakem do Kyjeva, kde se setkali s premiérem Denysem Šmyhalem a prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cílem jejich návštěvy, kterou ukrajinští představitelé vysoce ocenili, bylo podpořit Ukrajinu, jež čelí ruské invazi.

"Před odletem do České republiky jsme v polském Řešově volali Charlesi Michelovi, abychom ho informovali o výsledcích mise v Kyjevě," napsal na twitteru Fiala.

Španělský deník El País dnes s odkazem na své zdroje v Bruselu uvedl, že před cestou Michel varoval polského premiéra Morawieckého před bezpečnostním riziky; pokud by ruská vojska na delegaci evropských státníků úmyslně či omylem zaútočila, vedlo by to k výraznému zvýšení napětí s nepředvídatelnými důsledky, jelikož šlo o premiéry členských zemí NATO.