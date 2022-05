TK po jednání vlády

Praha - Novelu, podle které by se do září zopakovalo tzv. milostivé léto umožňující zbavit se dluhů u veřejných institucí, projedná na dnešním zasedání vláda. Zabývat se bude také humanitárními peněžními dary do zahraničí. Podle úřadu vlády budou ministři probírat také aktuální agendu související s ekonomickou a bezpečnostní situací.

Do původního tzv. milostivého léta se mohli dlužníci zapojit od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Jejich exekuce na dluhy u veřejných institucí a státních či polostátních firem se uzavřela, pokud zaplatili původní dlužnou částku a 908 korun exekutorovi. Nemuseli platit penále, úroky a poplatky. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby Sněmovna nový návrh odsouhlasila už v prvním čtení.

Ministři budou schvalovat i peněžní dary do zahraničí v programech MEDEVAC a Pomoc na místě. Vrátí se také k projednání Konvergenčního programu, což je základní dokument země pro přijetí eura. Vláda sice deklaruje snahu splnit podmínky pro přijetí jednotné evropské měny, samotné přijetí eura ale koalice zatím neplánuje.

Vláda projedná i rozpočtovou strategii veřejných institucí na roky 2023 až 2025, plán odpadového hospodářství ČR s výhledem do roku 2035 či národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti do roku 2025. Zabývat se budou i strategií na elektronizaci zadávání veřejných zakázek nebo nelegislativními úkoly vlády do zbytku letošního roku.