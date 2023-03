TK po jednání vlády - ŽIVĚ

Praha - Zrušení vládních usnesení ze 70. a 80. let minulého století, kterými se svěřují nemovitosti Rusku do bezplatného užívání k diplomatickým účelům, projedná na dnešním zasedání kabinet Petra Fialy (ODS). Na programu je také návrh, aby se do odhalování a dokumentace válečných zločinů na Ukrajině zapojilo až 15 českých vojenských policistů.

Pozemky, které tehdejšímu Sovětskému svazu odevzdalo do užívání devět vládních usnesení z let 1970 až 1982, využívá Rusko podle české diplomacie k jiným než diplomatickým účelům, takže není důvod je nadále poskytovat bezplatně. Podle dřívějších informací jde o pražské byty u ambasády, ale také budovy v Brně, Karlových Varech či rekreační střediska.

Projekt odhalování a dokumentace válečných zločinů budou po projednání vládou schvalovat obě komory Parlamentu. Mandát by byl až pro 15 vojenských policistů, kteří by monitorovali situaci a vyšetřovali válečné zločiny. Úkoly by byly podobné jako dříve v oblasti bývalé Jugoslávie, uvedla v únoru ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Na programu kabinetu jsou i novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo úprava nařízení vlády, která má zavést specializaci všeobecných zdravotních sester na onkologii a chronické rány. Další nařízení týkající se vína a životních podmínek zvířat předkládá kabinetu ministerstvo zemědělství.

Vláda by se měla zabývat dvěma peněžními dary a prioritami programu ministerstva vnitra Pomoc na místě, ale i prioritami zdravotně humanitárního programu Medevac. Na programu jsou i zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2022 a informace o dvou veřejných zakázkách z působnosti ministerstva obrany.