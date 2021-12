TK po jednání vlády - ŽIVĚ

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes vládě v demisi navrhne změnu zákona, která by umožnila očkování proti covidu-19 v ordinacích zubních lékařů nebo lékárnách. Schválit ji musí Parlament, řekl dnes novinářům po otevření očkovacího centra v pražském obchodním domě Kotva. Původně měl centrum otevírat i premiér Andrej Babiš (ANO), který ale na místo nedorazil.

Podle Vojtěcha bude vláda také projednávat zjednodušení systému vystavování žádanek o potvrzovací PCR test po pozitivním antigenním testu, například ve škole nebo v zaměstnání. "V současné době ji musí vypsat praktický lékař, kteří jsou tím poměrně zavalení," řekl ministr. Dětem by měla být nově žádanka vystavena automaticky a zaměstnanci dostanou o pozitivním testu potvrzení, se kterým mohou do testovacího místa.

S tím, že by se do očkování mohli zapojit i zubní lékaři, přišla iniciativa Lékaři pomáhají Česku. Vyzvala lékaře se soukromými ordinacemi, aby se přihlásili do očkovacích center nebo nabídli zájemcům o očkování vyhrazený čas ve svých ordinacích. V současné době má podle informací na webu přes 1250 dobrovolníků a 135 ordinací. Ministr Vojtěch ale v pátek informoval, že současná legislativa očkování zubařům v jejich ordinacích neumožňuje, mohou se přihlásit do očkovacích center. Dlouhodobě po možnosti očkovat volají také zástupci lékárníků.

V Česku je zhruba 6800 praktických lékařů pro dospělé a 4800 pro děti a dorost. Podle dat ministerstva očkuje jen asi 3360 ordinací. Zubních lékařů je asi 7500, gynekologů kolem 1600 a dalších ambulantních specialistů asi 12.700. Lékáren je zhruba 2800.

Většina z téměř 14,4 milionu dávek očkování proti covidu-19 byla podána v očkovacích centrech. Nové s kapacitou až 1500 podaných dávek denně dnes otevřela v pražském OD Kotva Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), s organizací pomáhá vojenská policie. V provozu je každý den od 09:00 do 20:00, není nutná registrace předem. Centrum je určeno pro lidi starší 16 let. V 09:00, kdy se centrum ve čtvrtém patře obchodního domu otevřelo, byl zájem spíš menší, fronty se netvořily a chodili jen jednotlivci.

Vláda projedná prodloužení nasazení vojáků při epidemii či poslanecké návrhy

Prodloužením možnosti nasazení vojáků při pomoci s covidovou epidemií, mírným navýšením dávek na bydlení, ale i téměř dvěma desítkami návrhů poslanců, senátorů a krajských zastupitelstev se bude na dnešním zasedání zabývat vláda v demisi. Pro kabinet ANO a ČSSD v demisi by se mohlo jednat o poslední řádnou pondělní schůzi. Závisí to na výsledku dnešní schůzky designovaného premiéra Petra Fialy (ODS) s prezidentem Milošem Zemanem, kteří budou řešit jmenování nové vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN.

Ministerstvo obrany počítá s prodloužením možnosti nasazení vojáků při pomoci v nemocnicích nebo při testování. Nynějšímu nařízení končí platnost na konci roku, kabinet by ji mohl prodloužit do června 2022. Nařízení umožňuje k pomocným pracím v nemocnicích a v sociálních zařízeních vyslat až 900 vojáků. Dalších 150 vojáků lze využít v souvislosti s testováním na koronavirus.

Kabinet má na programu 11 předloh opoziční SPD. Většinu z nich pošle do Sněmovny patrně s negativním stanoviskem. Týkat se to bude pětice daňových návrhů, které SPD vesměs neúspěšně předkládala i v předchozím volebním období, ale i návrhů na zavedení obecného referenda, zrušení soudních exekutorů, uzákonění minimálního důchodů či zpřísnění poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi.

Nesouhlasné stanovisko přijme vláda pravděpodobně i k návrhům Pardubického kraje na odložení účinnosti nového stavebního zákona a zvýšení daňových příjmů krajů, ale i Prahy, která chce zmocnit obce k vydání nařízení regulujícího ubytovací služby. Záporný postoj asi zaujme i k senátnímu návrhu, který se týká nutné obrany. Neutrální asi bude k senátní iniciativě na zřízení korespondenčního hlasování či poslanců ANO na změnu občanského soudního řádu.

Vláda bude jednat i o mírném navýšení dávek na bydlení. Ministerstvo práce navrhuje od ledna zvednout částky pro jejich výpočet, tedy takzvané normativní náklady na bydlení. Vzrůst by mohly zhruba o dvě až tři procenta. Kabinet by se měl zabývat také tzv. systemizací generálního štábu, několika výročními zprávami Státního fondu kinematografie, ale i zprávou o postupu prací na budování nové budovy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v Brně.