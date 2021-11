Vláda zavede testování ve firmách, stát jim přispěje - ŽIVĚ

Praha - Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zavede plošné testování ve firmách. Příspěvek by měl být ve stejné výši jako na jaře. Počítá se s tím, že opatření bude platit do konce února příštího roku. Babiš to řekl dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Vláda se podle Babiše shodla na pokračování plošného testování ve školách.

Povinné testování začalo na jaře nejprve v podnicích nad 250 zaměstnanců, které musely první kolo dokončit do 12. března. Postupně kabinet závazné testy zavedl i v nejmenších firmách, u živnostníků a ve veřejném sektoru.

Podniky mohly na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění, maximálně si ale mohly nárokovat čtyři testy na zaměstnance za měsíc.

Vláda se podle Babiše shodla na pokračování plošného testování ve školách. Předpokládá, že nová protiepidemická opatření budou platit do konce února. Řekl to po dnešním jednání vlády.

Právě ukončení testování ve školách odborníci kritizovali. Podle nich se vláda měla takzvaným bavorským modelem, který dál neuznává negativní testy, měla inspirovat kompletně. "Inspirovali jsme se v bavorském modelu, ale není to bavorský model. Aby se ty detaily neporovnávaly," řekl Babiš.

Ve středu hlavní hygienička Pavla Svrčinová hovořila o tom, že plošné testování nemá dostatečný efekt. Proto se podle ní po dvou kolech testování 22. listopadu a 29. listopadu pokračovat nemělo.