TK po jednání vlády - ŽIVĚ

Praha - Zoologické a botanické zahrady budou moci podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) obnovit od 12. dubna provoz ve venkovních prostorech. Naplnit budou smět maximálně 20 procent kapacity. Schválila to dnes vláda, napsal Havlíček ČTK. Vláda dnes projedná i plán na návrat dětí do škol, který minulý týden zveřejnila ministerstva zdravotnictví a školství.

Zoologické a botanické zahrady jsou z rozhodnutí vlády v rámci protiepidemických opatření uzavřeny od 18. prosince. Na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v rámci protiepidemických opatření limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů.

Kvůli epidemii koronaviru zoologické zahrady hlásí velké ztráty. Například propad příjmů Zoo Praha přesahuje 100 milionů korun, uvedl v březnu její ředitel Miroslav Bobek. Zlínská zoologická zahrada v polovině března ohlásila, že má peníze na fungování do konce dubna.

V České republice je podle ministerstva životního prostředí 29 zoologických zahrad s licencí, členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad je 16 z nich. Zároveň v tuzemsku existuje asi 54 botanických zahrad. Většina z nich je sdružena v Unii botanických zahrad.

Vláda projedná návrat dětí do škol

Podle ministrů by se od 12. dubna do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude rotační výuka, třídy se budou střídat po týdnech. Na druhém stupni základních škol zůstane výuka na dálku. Školáci budou dvakrát týdně testováni antigenními testy.

Plán však minulý týden kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Nechápe například, proč se do škol vrátí jen část dětí. Vadil mu i návrh odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví na otevírání škol podle epidemické situace v okresech. Skupina kritiku premiéra odmítla, postup podle ní projednala mimo jiné vládní rada pro zdravotní rizika, které se Babiš osobně zúčastnil.

