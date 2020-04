TK po jednání vlády - ŽIVĚ

Praha - Další schůzi, která se soustředí především na opatření související s epidemií nového typu koronaviru, má na dnes na programu vláda ANO a ČSSD. Ministři by mohli rozhodnout, že od čtvrtka budou smět otevřít mimo jiné obchody s pracovními oděvy či dětským textilem. Kabinet pravděpodobně také upraví podmínky pro získání jednorázového příspěvku 25.000 korun pro živnostníky.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu řekl, že vláda by mohla od čtvrtka povolit také otevření obchodů s kočárky a autosedačkami, papírnictví, prodejen a opraven obuvi, hobby marketů či železářství. Zpřístupnit chce i některá veřejná sportoviště, kde by lidé nemuseli mít roušky. Vedle dnešního rozhodnutí ministrů by ale rozvolnění pravidel záviselo na stanovisku hygieniků podle středečních statistik šíření koronaviru.

Kabinet by mohl také upravit podmínky programu nazvaného Pětadvacítka, o kterém budou tento týden jednat poslanci. Po kritice řady živnostníků i opozičních politiků připravila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pozměňovací návrh, podle kterého budou na podporu mít nárok všechny osoby samostatně výdělečně činné a nebude nutné dokládat pokles příjmů.

Pondělní odpoledne je řádným termínem pro jednání vlády, oproti zvyklostem však úřad vlády předem nezveřejnil konkrétní body zasedání, které se uskuteční formou videokonference.