TK po jednání předsednictva ČSSD - videopřenos

Praha - Předseda ČSSD Jan Hamáček dnes novinářům řekl, že mu poslanecký klub sociální demokracie vyjádřil podporu. Po jednání má podle svých slov jistotu, že členů klubu je nadále 15. Znamená to podle něj, že členem zůstává i Jaroslav Foldyna (ČSSD), který se v posledních týdnech dostal do sporu s vedením strany poté, co prohlásil, že by podpořil kabinet ANO i po případném odchodu sociální demokracie z koalice. V 15:00 se sejde předsednictvo ČSSD, ČTK bude vysílat živý videopřenos po jednání širšího vedení strany.

"Já jsem informoval poslance o aktuálním vývoji a poslanecký klub mi vyjádřil podporu," konstatoval Hamáček při příchodu na zasedání stranického předsednictva v pražském Lidovém domě. "Po jednání mám jistotu, že je nás stále 15. Je evidentní, že i Jaroslav Foldyna zůstává členem poslaneckého klubu," dodal.

Kabinet podle Hamáčka zažil v souvislosti se sporem o výměnu ministra kultury i kvůli vyjednávání o rozpočtu horké léto. "Bylo by v zájmu sociální demokracie, abychom se soustředili na dotažení státního rozpočtu a na řízení jednotlivých ministerstev a neplánovali další horká léta," konstatoval.

Ústečtí sociální demokraté se tento týden usnesli, že by Hamáček měl kvůli potížím s výměnou ministra kultury i dalším pochybením odstoupit z čela strany. Navrhovat by podobné usnesení mohli na dnešním předsednictvu. "Je to setrvalý postoj Ústeckého kraje, oni byli vždy proti vládě a dělají vše pro to, abychom ji opustili," zopakoval Hamáček.

"Není to v tuto chvíli na stole. Myslím si, že bychom nyní měli debatovat o přípravě krajských voleb a o programu," uvedla na dotaz k případné rezignaci předsedy Hamáčka místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Doplnila, že s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) uzavřely dohodu na rozpočtu pro resort sociálních věcí. "Byl to ten poslední kamínek v mozaice," konstatovala s tím, že podmínkami ČSSD pro setrvání ve vládě bylo dost prostředků pro jejich resorty a doplnění chybějícího ministra kultury. Tím se má po tříměsíčním sporu s prezidentem v úterý stát Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Birke: Změna v zahraničním výboru zatím není předmětem debaty

Otázka, kdo nahradí Lubomíra Zaorálka v čele sněmovního zahraničního výboru poté, co bude jmenován ministrem kultury, je předčasná. Novinářům to před dnešním jednáním poslaneckého klubu ČSSD řekl Jan Birke. Klub podle něj bude řešit probíhající vyjednávání o rozpočtu nebo priority jednotlivých ministrů. Poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová uvedla, že bude klub jednat také o setrvání sociální demokracie ve vládě či výrocích poslance Jaroslava Foldyny z poslední doby.

Prezident Miloš Zeman jmenuje Zaorálka ministrem kultury v úterý na Pražském hradě v 13:15. Zaorálek nyní předsedá zahraničnímu výboru, jako člen vlády ale bude muset z výboru odejít. ČSSD ve výboru žádného dalšího zástupce nemá, zahraniční politice se ve Sněmovně věnuje z jejích poslanců ještě Ondřej Veselý, který je členem výboru pro evropské záležitosti.

Zaorálkův nástupce ale podle Birkeho není v tuto chvíli předmětem debaty. "To je především otázka pro Jana Hamáčka jako předsedu strany a Jana Chvojku jako předsedu poslaneckého klubu," řekl a vyloučil, že by se předsedou výboru mohl stát on. Birke také uvedl, že by se jednání klubu mohli zúčastnit ministři za ČSSD a sdělit poslancům priority i informace o vyjednávání o rozpočtu pro příští rok.

Valachová nechtěla předjímat, zda by mohl klub jednat přímo o vyloučení Foldyny. Chce s ním ale o jeho výrocích mluvit. Foldyna minulý týden mimo jiné uvedl, že by podporoval rekonstruovanou vládu ANO bez ČSSD, zkritizoval některé členy nejužšího vedení strany, především ministry zahraničí Tomáše Petříčka a práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Řekl také, že je mu lhostejné, zda bude ze sociální demokracie vyloučen. "Rozhodně budu chtít od Jaroslava Foldyny slyšet, že už se to minimálně nebude opakovat. To se přiznám čistě za sebe. Uvidíme, co na to Jaroslav Foldyna poví," poznamenala Valachová. Podle Birkeho není Foldynův odchod z klubu v tuto chvíli předmětem debaty.

Poslanec Václav Votava před zasedáním klubu nastínil, že by se na odpoledním jednání předsednictva ČSSD mohlo znovu hlasovat o odchodu strany z menšinového kabinetu s ANO. Sám je dlouhodobě zastáncem odchodu z kabinetu. Naopak Birke je příznivcem vládního angažmá. Situace je podle něj nyní stabilizovaná a Zaorálek je výborným adeptem na ministra kultury.

Také podle Valachové se na předsednictvu možný odchod vlády řešit pravděpodobně bude, neboť se několik členů sociální demokracie nechalo slyšet, že tento návrh vznesou. "Já osobně bych odhadla, že předsednictvo spíše bude klidnější a většina pro setrvání ve vládě je jasná," řekla.

Birke uvedl, že se širší vedení ČSSD bude muset vypořádat také s návrhem ústecké sociální demokracie na odvolání předsedy Hamáčka. Připadá mu to bizarní. "Co já mám informaci, pan předseda Hamáček má jednoznačnou podporu," prohlásil náchodský starosta Birke.