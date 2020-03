TK Plagy k termínům maturitních přijímacích zkoušek - ŽIVĚ

Praha - TK ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy k termínům maturitních, přijímacích a závěrečných zkoušek pro školní rok 2019/2020.

Státní maturity by podle plánovaného harmonogramu měly začít slohem z češtiny 8. dubna, další části státní maturity by měly pokračovat 30. dubna a 4. až 6. května. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se mají konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna. Kvůli koronaviru platí od minulé středy do odvolání zákaz přítomnosti žáků ve školách.