TK olympijského výboru k problematickému letu do Tokia - VIDEO

Tokio - ČTK bude v úterý 10. srpna od 16:00 živě vysílat TK Českého olympijského výboru k událostem kolem leteckého speciálu na olympijské hry do Tokia, z něhož bylo šest členů české olympijské výpravy včetně čtyř sportovců pozitivně testováno na koronavirus. Zúčastní se předseda ČOV Jiří Kejval a šéflékař olympijského týmu Jiří Neumann.

Jako první měl pozitivní test lékař Vlastimil Voráček bezprostředně po příletu. O den později následoval plážový volejbalista Ondřej Perušič, který pak mohl ještě společně s Davidem Schweinerem opožděně naskočit do olympijského turnaje.

Další nakažení - beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková, stolní tenista Pavel Širuček a cyklista Michal Schlegel - přišli o olympijskou účast úplně. Pozitivně testovaný byl také trenér plážových volejbalistek a manžel Slukové Simon Nausch.

Za organizaci leteckého speciálu do Tokia se ČOV stal terčem ostré kritiky. Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser hovořil o možném podvodu v tom smyslu, že se údajně funkcionáři ČOV nechali po příletu poslat do karantény místo sportovců, kteří v letadle seděli poblíž lékaře Voráčka. Představitelé ČOV to odmítli. Ve vlastní vyšetřovací zprávě ale uznali, že se po celou dobu letu nedodržovala důsledně hygienická opatření jako nošení roušek. Neusser kritizoval vedení ČOV, že události vyšetřuje samo. Případ řeší i pražští hygienici. Při trasování našli u jednoho z nakažených z letu do Tokia tři blízké osoby v ČR, které měly pozitivní test na koronavirus. Podle médií je tímto cestujícím lékař Voráček.