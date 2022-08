Praha - Hasiči by mohli kompletně zlikvidovat požár v národním parku České Švýcarsko do konce příštího týdne. Některé sektory na jihu od řeky Kamenice, případně i soutěsky by mohli správě národního parku předat dříve. Víkend byl v místě požáru poměrně klidný. ČTK bude v pondělí 8. srpna živě vysílat TK ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a generálního ředitele HZS ČR Vladimíra Vlčka k likvidaci požáru v národním parku České Švýcarsko. Přesný čas TK bude oznámen během dopoledne.

