Ostrava - ČTK bude dnes od 10:30 vysílat živé video z tiskové konference k informacím v souvislosti s intoxikacemi syntetickými cannabinoidy na území Moravskoslezského kraje. TK se zúčastní šéf krajského policejního ředitelství Tomáš Kužel a náměstek ředitele Radim Wita.

V regionu se už syntetickou drogou přiotrávilo 23 lidí, dva muži po jejím užití zemřeli. Policie v případu obvinila 12 lidí. Smrtící látku kromě nich ale šířil i žák základní školy. Obviněn s ohledem na věk nebude.

Obvinění jsou muži ve věku od 17 do 47 let. Převážné většině z nich hrozí pět let vězení. Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý muž. Podle informací ČTK jde o bezdomovce, jenž drogu konzumoval s dvaatřicetiletým mužem, který po jejím požití zemřel. Druhý z bezdomovců byl nejprve hospitalizován, protože měl rovněž zdravotní problémy. Kromě bezdomovce po požití drogy zemřel i pětačtyřicetiletý muž na Opavsku. Policie na něj přišla při dohledávání podezřelých případů úmrtí, které by s kauzou mohly souviset.