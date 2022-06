TK k dopravní situaci během rekonstrukce Barrandovského mostu

Praha - ČTK bude dnes od 11:15 hod. vysílat živě tiskovou konferenci k představení prvních dopravních dat a reakce automobilové a veřejné dopravy po zahájení rekonstrukce Barrandovského mostu. Zúčastní se mj. pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy Jozef Sinčák.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Rekonstrukce začala v pondělí 16. května a letos potrvá 110 dní. Celkem vyjdou práce za všechny roky na 594,5 milionu korun.

