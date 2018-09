Praha - Běžec Jiří Homoláč podruhé v kariéře získal domácí titul na silniční desítce z Běchovic do Prahy, tentokrát za rovných 30 minut. Největší favoritka ženské kategorie Eva Vrabcová Nývltová se na poslední chvíli odhlásila a její absence využila k triumfu vrchařka Kristýna Dvořáková. Její vítězný čas byl 34:46.

Mužský titul v Běchovicích neobhajoval Jakub Zemaník, který byl na začátku září nejlepším českým závodníkem na desítce při Grand Prix v Praze. Favorité Homoláč a Vít Pavlišta se záhy odpoutali od soupeřů a dlouho běželi společně. V klesání před proslulým hrdlořezským kopcem Homoláč nastoupil a novopečenému otci Pavlištovi utekl.

Nakonec ho porazil o 27 sekund a navázal na dva roky starý triumf. "Už jsem chtěl Víťu utrhnout dřív, ale on dneska běžel výborně," popisoval v cíli Homoláč. Pochvaloval si aktuální formu. "Byla dobrá příprava v létě, teď je to vidět. Škoda, že ta vteřina (pod 30 minut) nepadla, to mě mrzí hodně," doplnil. Za Homoláčem a Pavlištou doběhl třetí Viktor Šinágl.

Mezi ženami se musela startu vzdát Vrabcová, která se kvůli problémům s achilovkami odhlásila už před dvěma týdny z Ústeckého půlmaratonu. Z prvního vítězství na Běchovicích se tak mohla radovat Dvořáková, pátá žena letošního mistrovství světa v běhu do vrchu. "Chtěla jsem šetřit síly, ale ve výsledku jsem to rozběhla fakt rychle, tak mi nezbyly. Ale po těch vrších mi to nepřišel tak velký kopec," řekla.

Zhruba tři čtvrtě minuty za ní doběhla další vrchařka Adéla Stránská, která vylepšila loňské bronzové umístění. Na třetí příčce byla tentokrát Barbora Jíšová, stříbrná medailistka z republikového šampionátu na dráhové desítce.

Mistrovství ČR v silničním běhu Běchovice - Praha (10 km):

Muži: 1. Homoláč (VSK Univerzita Brno) 30:00, 2. Pavlišta (Slovan Liberec) 30:27, 3. Šinágl (Olymp Praha) 31:06.

Ženy: 1. Dvořáková (USK Praha) 34:46, 2. A. Stránská (ISCAREX Česká Třebová) 35:33, 3. Jíšová (USK Praha) 36:18.