Titul Vesnice roku 2022 získala Kostelní Lhota ze Středočeského kraje

Luhačovice (Zlínsko) - Vesnicí roku 2022 České republiky se stala obec Kostelní Lhota z Nymburska ve Středočeském kraji. Na druhém místě skončila ves Třeštice z Jihlavska v Kraji Vysočina, třetí příčku obsadila Poniklá ze Semilska v Libereckém kraji. Hodnotící komise vybírala ze 13 finalistů, vítězů krajských kol. U soutěžících obcí komise hodnotila například společenský život, aktivity obyvatel, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií nebo péči o veřejná prostranství a zeleň. Letošního 26. ročníku soutěže se zúčastnilo 175 obcí.

Fotogalerie

Vítěze organizátoři vyhlásili dnes odpoledne na přehlídce Jarmark venkova, která je součástí mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tanců v Luhačovicích na Zlínsku. Na jarmarku se divákům představovali jednotliví finalisté. Cenu veřejnosti získaly v internetovém hlasování Třeštice, dostaly přes 7000 hlasů. Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče obdržela Zašová ze Vsetínska ve Zlínském kraji.

Z téměř 300 kilometrů vzdálené Kostelní Lhoty, která má necelých 900 obyvatel, přijely do Luhačovic desítky lidí. Okamžitě po vyhlášení výsledků nadšeně gratulovali starostovi vesnice Tomášovi Drobnému (BEZPP). "Především je to ocenění práce všech obyvatel obce. To co dokázali, jak se dokázali semknout, připravit se na hodnotitelskou komisi a zároveň to, co všechno dělají během celého roku, to bylo neskutečné," řekl ČTK starosta.

Vyzdvihl bohatý spolkový život v obci i investice za poslední roky, díky kterým se v Kostelní Lhotě podařilo zvelebit veřejná prostranství nebo školu. Obec od církve získala také kostel. "Během třech let se jej podařilo prostřednictvím asi sedmi různých dotací zrekonstruovat i včetně nejbližšího okolí. A kostel pro nás není jenom symbolem, že jsme Kostelní Lhota, ale zároveň je to i místo potkávání," uvedl Drobný.

Obec podle něj do jisté míry trpí tím, že je v blízkosti hlavního města. "Jsme, když to přehnaně řeknu, noclehárna Prahy. Ale myslím, že se nám docela daří bojovat s tímhle hendikepem. Snažíme se právě proto co nejvíce podporovat komunitní život, abychom tohle potírali. Aby to opravdu nebylo jen jezdit do Prahy a zpátky," řekl Drobný.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) před vyhlášením výsledků ocenil energii a odvahu všech starostek a starostů, kteří své vesnice do soutěže přihlásili. „Prezentují svou práci, práci ve svých obcích a ukázali, že naše vesnice a náš venkov má i v těžkém období svým lidem stále co nabídnout a čím se pochlubit,“ řekl Bartoš.

Do finále se dále dostaly Albrechtice nad Vltavou z Písecka v Jihočeském kraji, Biskupice ze Svitavska v Pardubickém kraji, Kařez z Rokycanska v Plzeňském kraji, Lukavec z Litoměřicka v Ústeckém kraji, Velká Hleďsebe z Chebska v Karlovarském kraji a Žďár nad Metují z Náchodska v Královéhradeckém kraji. Jihomoravský kraj reprezentoval Kostelec na Hodonínsku, Olomoucký kraj Slatinice na Olomoucku a Moravskoslezský kraj Závada na Opavsku.

Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2022 získá finanční odměnu v dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši až 2,6 milionu korun. Soutěž se koná od roku 1995 a vyhlašují ji Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství. Jejím cílem je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

V předchozích dvou letech se soutěž neuskutečnila. V roce 2019 se o titul Vesnice roku ucházelo 206 obcí, získala jej tehdy Lipová z Děčínska v Ústeckém kraji.

Přehled finalistů soutěže Vesnice roku 2022

(řazeno abecedně podle krajů):

Obec Kraj Albrechtice nad Vltavou Jihočeský Kostelec Jihomoravský Velká Hleďsebe Karlovarský Žďár nad Metují Královéhradecký Poniklá Liberecký Závada Moravskoslezský Slatinice Olomoucký Biskupice Pardubický Kařez Plzeňský Kostelní Lhota Středočeský Lukavec Ústecký Třeštice Vysočina Zašová Zlínský

Zdroj: MMR