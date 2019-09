Titul Vesnice roku 2019 získala Lipová z Ústeckého kraje

Luhačovice (Zlínsko) - Vesnicí roku 2019 se stala Lipová na Děčínsku v Ústeckém kraji. V obci ve Šluknovském výběžku žije asi 600 obyvatel. Druhá skončila Ratiboř ze Vsetínska ve Zlínském kraji, třetí příčku obsadily Libovice z Kladenska ve Středočeském kraji. Hodnotící komise vybírala ze 13 vítězů krajských kol. Hodnotila například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií či péči o veřejná prostranství a zeleň. Letošního 25. ročníku klání se zúčastnilo 206 obcí, o 22 méně než loni.

Vyhlášení vítěze provázel v Luhačovicích na Zlínsku obrovský jásot, z více než 400 kilometrů vzdálené Lipové přijel plný autobus. Vzápětí po oznámení vítězné vesnice lidé obklopili starostu Pavla Svobodu a srdečně mu gratulovali. "Je to ocenění pro celou obec za tu práci, co jsme tomu věnovali léta. Tohle je ten vrcholek, třešnička na dortu. Jsme doopravdy šťastní a nevím, co se bude dít teď. Ale je to pecka, je to neuvěřitelné. Je to všechno o lidech. Ti lidi jsou skvělí a dávají mi elán a chuť do práce," řekl novinářům starosta.

Ocenil soudržnost lidí v obci, bohatý společenský a kulturní život a starost o přírodu a památky. V Lipové podle Svobody fungují ze spolků fotbalisté a klub seniorů, vesnice spolupracuje i s dobrovolnými hasiči z okolí, charitou nebo Červeným křížem. "Ač Ústecký kraj nemá tu pověst nejlepší, o Šluknovském výběžku ani nemluvě, tak je to tam krásné. Dělá se plno věcí, nejenom v Lipové, ale všude okolo," řekl starosta.

Mezi obyvateli Lipové, kteří na vyhlášení dorazili, nechyběla Zuzana Kerblová. I ona ocenila, že je v obci živo. "Scházíme se důchodci, pečeme, cvičíme," řekla novinářům. Přes 40 let v Lipové žije Jana Kadlecová. "Máme tam prima partu. Momentálně nás ale trápí nemocnice Rumburk. Musíme jezdit do Děčína, do České Lípy, do Liberce, do Ústí nad Labem," uvedla Kadlecová.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) soutěž zúčastněné obce vždy stmelí. "Komise neměla jednoduchou práci, kolegové mě informovali o tom, že to bylo hodně vyrovnané. Ale skutečně Lipová ukázala pospolitost, jak tam spolu žijí. Určitě to není o obci nejkrásnější, ale právě to, jak táhnou za jeden provaz. To absolutně komisi nadchlo," řekla Dostálová.

Vítěze organizátoři vyhlásili na přehlídce nazvané Jarmark venkova, která je součástí mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Na jarmarku se divákům představovali jednotliví finalisté. Cenu veřejnosti získal v internetovém hlasování Sobíňov na Havlíčkobrodsku, koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče obdržely Lozice na Chrudimsku.

Do finále se dále dostaly Čejetice na Strakonicku, Morkůvky z Břeclavska, Hazlov z Chebska, Nový Hrádek z Náchodska, Svojkov z Českolipska, Otice z Opavska, Bělotín z Přerovska a Pačejov z Klatovska.

Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2019 získá finanční odměnu od ministerstva pro místní rozvoj 2,6 milionu korun a osobní auto. Peníze Lipová podle starosty použije na nové veřejné osvětlení. Cílem akce je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Loni zvítězilo Dolní Němčí ze Zlínského kraje.