Luhačovice (Zlínsko) - Vesnicí roku 2018 České republiky se stalo Dolní Němčí ve Zlínském kraji. Na druhém místě se umístil Šumvald z kraje Olomouckého a na třetím Nový Kostel, který je v Karlovarském kraji. Hodnotící komise vybírala z 13 finalistů, šlo o vítěze krajských kol. U soutěžících obcí komise hodnotila například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií či péči o veřejná prostranství a zeleň. Letošního 24. ročníku klání se zúčastnilo 228 obcí, což bylo o 15 více než loni.

Vyhlášení letošního vítěze, který byl i vítězem internetového hlasování, provázel obrovský jásot a ovace, obec měla na dnešní akci také jedno z největších zastoupení. Starostu Františka Hajdůcha (STAN) na pódiu okamžitě obyvatelé obce obklopili, vítězství slavili zpěvem a se slivovicí v ruce. "Furt tomu nevěřím. Jsem obrovsky šťastný, že to tak dopadlo. V obci bude velká oslava, doufám, že to přežijeme," uvedl starosta při přebírání ceny.

Komise podle pořadatelů soutěže ocenila v obci mimo jiné bohatý společenský život provázený tradičním folklorem. "Pro obec je to ocenění mnohaleté práce všech spolků a všech občanů, kteří mají zájem podílet se v naší obci na společenském životě, na jejím budování a chovat se k sobě lidsky. Myslím, že to znovu posílí sebevědomí našich občanů," řekl novinářům starosta. Podotkl, že na svých spoluobčanech si nejvíce cení pracovitosti a ochoty pomáhat druhým.

Obyvatelé Dolního Němčí to měli na dnešní vyhlášení výsledků z finalistů nejblíže, pouhých 25 kilometrů. Z obce vypravili do Luhačovic dva autobusy. "Bojovali jsme proto, aby se to podařilo. Pocity jsou nádherné. Jak to oslavíme, ještě nevíme, ale vzhledem k tomu, jak se slavilo krajské vítězství, nedokážu si představit, jak bude vypadat toto," řekl ČTK obyvatel obce Martin Matouš.

Do finále, které bylo dnes vyhlášeno během Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů, se kromě trojice vítězů dostala obec Svatý Jan nad Malší z okresu České Budějovice (Jihočeský kraj), Hrušky z okresu Vyškov (Jihomoravský kraj), Stěžery z okresu Hradec Králové (Královéhradecký kraj), Tatobity z okresu Semily (Liberecký kraj), Úvalno z okresu Bruntál (Moravskoslezský kraj), Pustá Kamenice z okresu Svitavy (Pardubický kraj), Kamenný Újezd z okresu Rokycany (Plzeňský kraj), Cítov z okresu Mělník (Středočeský kraj), Kytlice z okresu Děčín (Ústecký kraj) a Vepříkov z okresu Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina).

Klání poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 patří k vyhlašovatelům také ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. V roce 2007 se k nim připojilo ministerstvo zemědělství. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj.