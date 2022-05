Titul s Plzní předčil všechno, protože to je hrozně nečekané, řekl trenér Bílek

Mladá Boleslav - Kouč Michal Bílek označil letošní titul s fotbalisty Plzně za největší úspěch v trenérské kariéře, jelikož ho před sezonou prakticky nikdo nečekal. Mistrovského primátu s Viktorií si cení více než zisku double se Spartou v roce 2007 i postupu s českou reprezentací do čtvrtfinále mistrovství Evropy o pět let později. Sedmapadesátiletý kouč považuje za obrovské vyznamenání, že Západočeši za sebou v tabulce nechali pražské rivaly Spartu i obhájce trofeje Slavii.

"Reprezentaci beru trochu jinak. Hráli jsme čtvrtfinále mistrovství Evropy, byl to obrovský úspěch. Ale titul s Plzní předčil všechno, protože tohle bylo hrozně nečekané. To, že jsme vyhráli, je obrovské překvapení, protože v minulé sezoně jsme zachraňovali páté místo až v posledním zápase. Když jsme vstupovali do tohohle ročníku, nikdo z nás a asi ani z veřejnosti si nemyslel, že Plzeň bude bojovat o titul a nakonec ho získá," řekl Bílek novinářům po výhře 2:0 nad Hradcem Králové v jeho domácím azylu v Mladé Boleslavi.

"Když jsem byl ve Spartě, přicházel jsem tam v rozehrané soutěži a získali jsme double. Ale když jsem přicházel, tak jediným cílem bylo vyhrát ligu. Sparta v té době tituly získávala. Pro Spartu i pro mě osobně to byl obrovský úspěch, ale úkolem bylo vyhrát ligu, zatímco tady v Plzni bylo zadání dostat se do předkol pohárů. Vyhrát ligu je o to překvapivější, nikdo jsme v to na začátku sezony nevěřili," doplnil Bílek, který se Spartou získal double, tedy triumf v lize i domácím poháru, jako první trenér v samostatné české historii.

Připomněl, že Západočechy v úvodu sezony trápila marodka a z velké části i kvůli ní nepostoupili z kvalifikace Evropské konferenční ligy. "Ročník byl pro nás hrozně těžký, protože jsme měli v úvodu spoustu zraněných hráčů. Kalvach - klíčový hráč, který dlouho nemohl hrát. Havel byl po operaci, Beauguel měl problémy. Najednou osm hráčů vypadlo. Přesto jsme ta utkání v úvodu vyhráli, i když to bylo upachtěné. To bylo nesmírně důležité," uvedl Bílek.

"Mužstvo se pak dalo dohromady. Měli jsme trochu výhodu oproti Spartě a Slavii, že jsme nehráli poháry, zatímco oni ano. Měli jsme trochu více času se připravit. Ale zase když vezmu jejich kádry, jak je mají široké a jak my, tak se to nedá porovnávat. Pak jsme ty zápasy vyhrávali, začali si věřit víc a víc a dopadlo to tahle úžasně. To, že jsme předčili Slavii i Spartu je pro nás obrovské vyznamenání," dodal.

Jeho svěřenci v ligové sezoně prohráli jen dvakrát z dosavadních 34 zápasů. "Se Spartou jsme získali sedm bodů, dali jsme jí dohromady osm gólů. Třikrát jsme porazili Slovácko. Se Slavií jsme u nich prohráli, když jsme hráli 80 minut bez vyloučeného hráče a dohrávali v osmi lidech. Spolu s Hradcem to byly jediné dvě prohry. Dostali jsme také nejmíň gólů, to nás zdobilo celou sezonu. Hráli jsme zodpovědně dozadu, nepouštěli soupeře do šancí. A pokud si je vytvořil, podržel nás (brankář) Jindra Staněk," řekl Bílek.

Po konci zápasu s Hradcem a jistotě titulu se kouč neubránil slzám dojetí. Během oslav na hrací ploše k němu promlouval i šéf Viktorie Adolf Šádek. "Samozřejmě byl šťastný a děkoval za celý ročník. Já chci zase tímhle poděkovat Plzni, že si mě vybrala a dala mi šanci. Byla to obrovská euforie, oba jsme si děkovali navzájem," řekl s úsměvem Bílek, který přišel do Plzně před koncem minulé sezony.

Viktorii jako jediný český tým čeká v létě kvalifikace Ligy mistrů a zatím není jasné, s jakým kádrem do ní Západočeši půjdou. Spekuluje se o odchodech některých opor včetně nejlepšího střelce Jeana-Davida Beauguela. Šéf Šádek navíc již několik měsíců hledá pro klub nového majitele.

"Na kvalifikaci Ligy mistrů se samozřejmě těším, ale teď o tom nějaký čas nebudu vůbec přemýšlet. Budu přemýšlet o tom, jaký kádr tu bude v nadcházející sezoně. S majitelem se o tom bavíme, ale zatím to ještě není konkrétní. Na ničem jsme se ještě nedohodli," uvedl Bílek.

Spekulovalo se o tom, že o něm vloni uvažovala i Sparta. Letenské převzal Pavel Vrba, který před pár dny na lavičce Pražanů skončil. "I když to Spartě nevyšlo, jak si představovala, rozhodnutí to bylo správné. Kdo jiný tam měl jít než Pavel Vrba, nejlepší trenér desetiletí? Sparta udělala dobrý krok. Že jsem byl možná taky nějaký aspirant, mě těší, ale nějak to neprožíval. Jsem rád, že přišla nabídka z Plzně," dodal Bílek.