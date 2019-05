Titul je blízko, ale nesmíme usnout na vavřínech, řekl Souček

Praha - Záložník Tomáš Souček výrazně přiblížil fotbalisty Slavie k ligovému prvenství. V 85. minutě trefou z hranice vápna na vzdálenější tyč dokonal obrat červenobílých, kteří ve třetím nadstavbovém kole skupiny o titul vyhráli 2:1. Ze zbývajících dvou duelů jim stačí bod. Čtyřiadvacetiletý Souček věří, že si Slavie pátý titul v samostatné české historii uhraje sama bez ohledu na Plzeň.

"Je to blízko, ale nesmíme usnout na vavřínech. Máme dva silné soupeře, Ostravu venku a Spartu doma, nenechají nám nic zadarmo. Věřím, že do toho dáme všechno a uhrajeme si to sami a o to to bude hezčí," řekl Souček novinářům.

Plzeň před duelem Slavie s Jabloncem porazila Spartu 4:0 a přiblížila se Pražanům na dvoubodový rozdíl. "Věděli jsme o tom. Tak jako tak jsme šli na výhru. Kdyby ztratili, bylo by to o to hezčí, že už dneska jsme mohli slavit. Jsme rádi, že jsme vyhráli a že nechceme spoléhat na to, jak bude hrát Plzeň. Ta ať si hraje, jak chce. My si půjdeme vlastní cestou," uvedl Souček.

Severočeši vedli od deváté minuty po výstavní trefě Tomáše Holeše. "Bylo to složité, protože si myslím, že jsme do toho vstoupili docela dobře. Kombinovali jsme, ale pak to trefil do šibenice. To se nám teď docela stává, že soupeř vystřelí a je to šibenice. O to hezčí je, že jsme to otočili. Do poločasu jsme dali na 1:1 a čekal jsem, kdy tam bude nějaký závar, kdy to prostřelíme. Naštěstí to spadlo na mě," prohlásil Souček.

V ligové sezoně se trefil podvanácté. "Za to jsem strašně rád, že klukům můžu pomoci góly. Tolik gólů jsem v předešlých sezonách nedával. Doufám, že to bude jenom pokračovat," konstatoval český reprezentant.

Utkání se mohlo vyvíjet jinak. V 70. minutě si na Trávníkův centr naskočil Doležal, jehož hlavičku však zneškodnil gólman Kolář. "Byla to jejich největší šance ve druhém poločase. Koli to skvěle vytáhl a podržel nás. Jinak by bylo složité to zase otáčet. Takhle to bylo pořád 1:1 a vítězství vyšlo na nás," těšilo rodáka z Havlíčkova Brodu.