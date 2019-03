Praha - Trenér brazilských fotbalistů Tite připustil, že ho čeští fotbalisté v prvním poločase přípravného utkání v Edenu zaskočili agresivitou. I za stavu 1:0 pro domácí byl ale přesvědčený, že jeho tým skóre otočí. Po změně stran po prostřídání už byl kouč "Kanárků" s výkonem spokojený a pochválil autora dvou branek Gabriela Jesuse. Brazilci v Praze zvítězili po obratu 3:1.

Nejúspěšnější tým historie mistrovství světa měl úterý v Edenu celý první poločas nečekané problémy a od 37. minuty prohrával po gólu domácího Davida Pavelky.

"Nebyli jsme překvapeni silou českého týmu. Věděli jsme, že má dobrý tým, že nás nebude čekat lehký zápas. Možná jsme byli jen trochu zaskočeni českou agresivitou a tím, jak Češi presovali a chtěli okamžitě balon," řekl Tite po zápase.

"V prvním poločase Češi dobře zakládali útočné akce, dobře kombinovali. To se nám moc nedařilo. Hru tvořil spíše soupeř, na to nejsme zvyklí. Špatně jsme si přihrávali, z toho jsem byl rozladěný," doplnil sedmapadesátiletý kouč.

Po přestávce jeho tým rychle vyrovnal, když chybu v české obraně využil Roberto Firmino. V 83. minutě otočil stav střídající Gabriel Jesus a stejný hráč přidal v 90. minutě třetí gól.

"Byl jsem přesvědčený, že dokážeme obrátit skóre. V druhém poločase jsme prostřídali, což nám pomohlo k tomu, abychom lépe kombinovali. Změnili jsme obraz hry, zlepšili jsme rozehrávku a hru jsme tvořili my. Jsem super šťastný za Gabriela Jesuse. Jsem rád, že jsem mu dal ve druhém poločase šanci," uvedl Tite.

Po vyřazení ve čtvrtfinále loňského světového šampionátu od Belgie začal s omlazováním kádru a po sobotní remíze 1:1 v přípravě s Panamou se dostal pod tlak.

"Kritika může přijít od každého. K mé práci to patří, musím vědět, jak se s ní vypořádat. Konstruktivní kritiku přijímám, jsem otevřený diskuzi s kýmkoliv. Jsem si vědom, že obměna týmu je veliká. Takže je to normální," řekl Tite.

Brazilci se chystají na jihoamerický šampionát na domácí půdě, který začne v červnu. "Samozřejmě budeme hodnotit výkony hráčů v uplynulých dvou přípravných zápasech, ale stále ještě máme čas do finální nominace. Hráli jiní hráči než doposud. Zraněný Vinícius Júnior zmeškal svou šanci, bude muset hrát v klubu. Neres bude muset pokračovat v dobrých výkonech, na podzim do toho vstoupil Richarlison. Řekli jsme hráčům: Hrajte výborně v klubech, my vás budeme sledovat a pak se rozhodneme," dodal Tite.