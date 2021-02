Tisková média loni kvůli krizi přišla o skoro dvě miliardy korun

Praha - Tisková média loni zaznamenala výpadek příjmů téměř dvě miliardy korun. Většinu ztrát tvoří pokles inzerce, výrazně však ubylo také prodaných vydání. Prodej výtisků deníků meziročně klesl o téměř 94.000, časopisů se pak prodalo až o 446.000 méně. Vyplývá to z aktualizovaných odhadů Unie vydavatelů. Hlavním důvodem poklesů byla koronavirová krize.

Tisk během krize fungovat nepřestal. Jednotlivá vydavatelství sice omezila redakční činnost, například prací z domova, to však nemělo vliv na rozsah obsahu. Nezastavilo se ani samotné vydávání titulů. Snížil se pouze počet prodejních míst, a to přibližně o 500. Doručování pokračovalo i do oblastí v karanténě. Loňsky rok naopak posílil čtenost médií na internetu.

I přes to se však krize projevila na příjmech z inzerce a počtu prodaných vydání. Podle unie vloni klesly čisté příjmy z inzerce až o 26 procent, což představuje zhruba 1,1 miliardy korun. Dalších 844 milionů tvoří výpadky výnosů z prodejů tisku v loňském roce.

Pokles zaznamenaly téměř všechny velké tituly. Například deníku Blesk klesl počet výtisků meziročně asi o pětinu, což je asi 37.542 výtisků. Ještě více klesl podíl výtisků deníku Sport, který prodal meziročně o 8681 méně vydání, tedy o 28,6 procenta méně. U Sportu se projevilo především jarní omezení profesionálního sportování.

Krize se projevila i na hodnotě reklamního prostoru v médiích. U tisku klesla o 13 procent na 17,2 miliardy korun. Počet zadaných reklam se snížil o skoro 60.000 na 469.727. Nejvýrazněji klesla hodnota reklamy v tisku během jarního nouzového stavu, kdy se výrazně omezila mobilita lidí. Oproti tomu vloni naopak stoupla cena reklamy v televizích a na internetu.

Pandemie mírně pozměnila i zaměření čtenářů. Kvůli omezení cestování se lidé začali více zajímat například o tituly o cestování, zájem je o tisk o vaření, o výtisky s křížovkami a dalším luštěním.