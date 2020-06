Tiskárna cenin má prototyp aplikace na uložení dokladů v mobilu

Praha - Státní tiskárna cenin vytvořila prototyp aplikace eDokladovka, ve které by si lidé mohli v budoucnu uchovávat elektronické kopie svých dokladů a používat je ke komunikaci s úřady. V Poslanecké sněmovně dnes aplikaci představil obchodní ředitel tiskárny Radek Muška. Státní podnik je podle něj připraven aplikaci spustit, závisí ale na podobě příslušné legislativy. Podle místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška je nejaktuálnější pravděpodobně využití aplikace pro nahrání řidičského průkazu.

Výroba dokladů podle Mušky tvoří zhruba 60 procent činnosti podniku. Tiskárna cenin se vývojem aplikace zabývala kvůli tomu, že se jedná o celosvětový trend. "Snažíme se produktově rozvíjet a zjistit. S aplikací jsme v podstatě technologicky připraveni, abychom tuto službu poskytovali a na základě legislativy spustili," uvedl. Zabezpečení aplikace kladně ohodnotil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), dodal.

Aplikace by nenahradila skutečné doklady, lidé by si v ní vytvořili "mobilní dvojčata" svých průkazů, vysvětlil Muška. Používat by je pak mohli na úřadech, na místech CzechPoint či na portálu veřejné správy. Reálná je i možnost nahrání dokladů třetích stran, například průkazů vydávaných zdravotními pojišťovnami, pokud by splnily bezpečnostní požadavky.

Používání aplikace by bylo dobrovolné. Jejími výhodami by měla být podle tiskárny uživatelská přívětivost a možnost mít doklady na jednom místě. Při ztrátě telefonu by si lidé mohli aplikaci aktivovat v novém, fyzické kopie dokladů by zároveň mohli mít uložené doma či v trezoru. Aplikace by také měla pomocí bezdotykového rozhraní umožnit rychlejší komunikaci se státem.

Další osud aplikace a rozvoj jejích možností bude záležet na tom, co umožní legislativa. "Ta by měla definovat prostor pro osobní doklady v mobilu, my jsme připraveni tento projekt spustit, čekáme na politické zadání," uvedl Muška. Podle Bartoška by lidé mohli v budoucnu v aplikaci uchovávat občanský průkaz, pas, rodný list, ale i doklady dětí či o pojištění. "Jako nejsnazší vidíme připravit legislativu pro řidičský průkaz," řekl.