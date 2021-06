Tisk v USA ocenil Bidenův realismus, přínosy summitu jsou podle něj nejisté

Washington/Moskva - Americká média povětšinou ocenila realismus prezidenta Joea Bidena při středečním setkání s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Biden se podle předních amerických listů snažil Putinovi jasně naznačit hranice, které považuje za nepřekročitelné, otázkou však zůstává, zda se Putin podle jeho rad zařídí. Podle agentury Reuters prezident USA také dával svému protějšku jasně najevo, že je Rusko méně významnou velmocí, která svými výpady podrývá vlastní pozici na mezinárodní scéně.

Když Biden popisoval svoje setkání s Putinem, znělo to podle serveru Politico tak, jako by mu summitem prokazoval laskavost tím, že mu dal dobře míněné rady. Chce skutečně Rusko dále podnikat kybernetické útoky na USA i s vědomím amerických možností v této oblasti? Je moudré zatýkat americké byznysmeny, pokud chce Putin nastartovat vzájemný obchod? A co by se stalo, pokud by se Putin a jeho země nadále vměšovali do voleb v cizích zemích? "Sníží se jeho důvěryhodnost po celém světě," poznamenal Biden.

Ačkoliv podobná sdělení zní jako nepřímé hrozby, Biden trval na tom, že pouze hovořil o tom, co bude nejlepší pro obě země, poznamenává Politico.

Podle redakční rady listu The Wall Street Journal nyní nicméně záleží na tom, zda se mu podařilo toto sdělení ruskému lídrovi dostatečně jasně a rozhodně předat a zda Putin skutečně dojde k závěru, že by měl přestat na USA tlačit a zkoušet, co všechno si může dovolit.

Biden vycházel z mítinku s Putinem pozitivně naladěn a označil jej za dobrý a pozitivní. List The Washington Post nicméně varuje před pastí, do níž podle něj padli čtyři Bidenovi předchůdci. Ti po setkání s Putinem často hovořili o vzájemné shodě a naději na zlepšení vztahů obou jaderných velmocí, načež Moskva pokračovala dál se svými skrytými nepřátelskými kroky. "Není důvod se domnívat, že se výsledek (summitu) bude lišit od předchozích pokusů o spolupráci s Putinem," píše v názorovém sloupku redakční rada listu.

Reportér listu The New York Times Michael Shear tvrdí, jiný americký prezident by byl frustrovaný či dokonce rozčilený již po Putinově tiskové konferenci. Ruská hlava státu při ní svým již tradičním způsobem obrátila veškerou Bidenovu kritiku proti samotným USA, ať už šlo o kybernetické útoky, porušování lidských práv či vojenské aktivity na Ukrajině.

Komentátor listu The Washington Post Dana Milibank napsal, že Putin svými výroky v podstatě opakoval propagandistická tvrzení, která zaznívají z okrajů Republikánské strany. Například na otázku ohledně uvěznění opozičníka Alexeje Navalného totiž odpověděl tím, že v USA zatkli přes 400 lidí za to, že projevili odlišný politický názor při lednovém napadení budovy Kongresu. Útok na sídlo zákonodárného sboru s cílem přerušit formální potvrzení Bidenovy výhry, který stál život pěti lidí, přitom v poslední době znovu vytahují na světlo někteří republikáni, podle nichž se jednalo o obyčejný politický protest. Biden později označil Putinovo srovnání za směšné.

I tak však americký prezident před novináři působil optimisticky a trval na tom, že setkání bylo přínosné. Podle Sheara se přitom jedná o jeden z hlavních rysů jeho prezidentství: svéhlavý optimismus, který kritici považují za někdy až nebezpečnou naivitu, ačkoliv jemu blízcí lidé tvrdí, že se jedná o zásadní prezidentovu taktiku, s níž se mu daří dosahovat jeho cílů.

Americký tisk však Bidena převážně chválí za jeho realismus a za to, že se nesnažil Putina získat na svou stranu důrazem na osobní vazby. "Nejde tu o důvěru," řekl po jednání americký prezident. "Je to otázka vlastních zájmů a potvrzení vlastních zájmů," dodal k setkání.

Podle listu The Wall Street Journal Biden také oproti svému předchůdci Donaldu Trumpovi našel správný balanc v otázce lidských práv. Sice při jednání nadnesl například uvěznění Navalného a trval na tom, že pro USA je zásadní obhajoba demokratického zřízení. Vyhnul se však pozici "idealisty na válečném tažení" výrokem, že v zájmu ani jedné ze zemí není nová studená válka, píše list.

Biden přitom podle Reuters dával jasně najevo, že Rusko již není rovnocenným soupeřem USA, které svou strategickou pozornost stále více zaměřují na Čínu a celou oblast Dálného východu. "Rusko se nyní nachází ve velmi, velmi těžké pozici," řekl Biden před nástupem do letadla směřujícího zpět do Washingtonu. "Zoufale se snaží zůstat zásadní velmocí," dodal na otázku, proč by Rusko mělo chtít s USA spolupracovat.