Tisk: Tempo očkování v Izraeli zpomaluje, někde vyhazují vakcíny

Jeruzalém - Zatímco řada zemí se potýká s nedostatkem vakcín proti covidu-19, v Izraeli, který v přepočtu na obyvatele očkuje ve světě nejrychleji, musí v některých centrech vakcíny vyhazovat, protože pro aplikaci připravené látky nepřišlo včas dost lidí. Napsal to dnes deník The Times of Israel. Tempo očkování podle něj v Izraeli zpomaluje a některé zdravotní pojišťovny už zvou i lidi mimo očkovací harmonogram podle věkových skupin.

Izraelská zdravotní pojišťovna Klalit musela podle televizní stanice Channel 12 odepsat asi 1000 dávek vakcíny Comirnaty (oficiální název látky od firem Pfizer a BioNtech). Tuto vakcínu je nutné skladovat při velmi nízkých teplotách a po rozmrazení se musí do několika dnů aplikovat.

Klalit i další zdravotní pojišťovna Meuhedet posílaly v posledních dnech v některých oblastech textové zprávy všem lidem, aby se přišli nechat očkovat, tedy i mladým, na něž podle harmonogramu ještě nepřišla řada.

Starosta města Lod dokonce pohrozil těm, kteří nepřijdou na očkování, že jim zakáže používání městských služeb. K takovému kroku ale nemá starosta oprávnění, uvedl deník The Times of Israel.

Devítimilionový Izrael je světovým lídrem v rychlosti očkování. Začal s ním 19. prosince a dosud první dávku vakcín aplikoval 3,1 milionu svých obyvatel, obě potřebné dávky vakcíny dostalo 1,8 milionu Izraelců. V pondělí večer ministerstvo zdravotnictví oznámilo asi 87.000 naočkovaných Izraelců za den, což je zhruba polovina oproti dosavadním denním údajům.

I přes rychlé tempo očkování a už skoro měsíc trvající lockdown se v Izraeli epidemická situace výrazně nelepší. Proto izraelská vláda v neděli v noci schválila prodloužení restrikcí pohybu a ekonomické činnosti do pátečního rána. Mezinárodní Ben Gurionovo letiště zůstane pro osobní leteckou dopravu zavřené do neděle a pozemní hranice do úterý.

O možném dalším prodloužení národní uzávěry by měla vláda jednat ve středu odpoledne. Premiér Benjamin Netanjahu a ministerstvo zdravotnictví je pro další prodloužení o několik dní, druhá strana vládní koalice a její šéf, ministr obrany Benny Ganc chtějí restrikce zrušit. Očkovací kampaň a opatření proti šíření covidu-19 zřejmě ovlivní i výsledky předčasných parlamentních voleb, které se konají 23. března.

Dnes izraelské ministerstvo zdravotnictví oznámilo 8271 nových případů koronaviru, pozitivních bylo 9,2 procenta testů. Denní údaje se už několik týdnů příliš nemění. Dosud se v Izraeli potvrdilo 656.016 nákaz koronavirem SARS-CoV-2, z toho 4863 lidí v souvislosti s nákazou zemřelo.