Tisk: Starosta v okupované obci hrozí důchodcům bez ruského občanství

Moskva/Kyjev - Ruskem dosazený starosta okupovaného městečka Lazurne, černomořského letoviska v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, vyhrožoval místním obyvatelům, že bez ruských dokladů nedostanou inzulín, ani další léky. Rodičům, kteří odmítají své potomky posílat do ruských škol, pohrozil deportací dětí za frontovou linii. O případu dnes informoval list Ukrajinska pravda s odvoláním na starostův projev, zachycený v sociálních sítích, včetně oficiálního účtu městečka. Okupační správa se snaží i tímto nátlakem Ukrajince přimět, aby přijali ruské občanství.

"Už byl vydán oficiální dokument (okupační správy), že léky nakoupené z rozpočtu Ruska se nebudou vydávat cizím občanům, tedy ukrajinským občanům. V první řadě se to týká těch, co potřebují inzulín, ať na vlastní kůži pocítí, jaké to je být občanem jiné země," prohlásil starosta Oleksandr Dudka (rusky Alexandr Dudka). "Totéž se týká vydávání humanitární pomoci a dalších záležitostí lidí, kteří si dosud nezařídili ruské doklady," dodal.

Starosta také ukázal seznam dětí "čekatelů" (na příchod ukrajinské armády), které podle jeho slov "ani jednou nebyly v (ruské) škole".

Deník připomněl, že ukrajinské děti na okupovaných územích se mohou účastnit výuky v ukrajinských školách po internetu.

Starosta nicméně rodičům hrozí trestním postihem, jakož i tím, že nechá děti autobusy vyvézt na frontovou linii, ať si jdou "do vašich ukrajinských škol", pokud "pohrdají ruštinou".

Starosta tvrdí, že nejde o žádný útisk Ukrajinců na okupovaném území, ale pouze se od nich vyžaduje, aby "projevovali úctu k zemi, která je přijala a zajišťuje jejich bezpečnost".

"Moji vážení čekatelé, teď vám navrhuji, abyste se rozhodli, jak budete žít, kde budete žít a podle čích zákonů. Pokud se vám ruské zákony nelíbí, sbalte si věci a vypadněte. Myslím, že v tom mě podpoří všechny justiční orgány, abyste odjeli, dokud můžete. Později to bude těžší. A tento marasmus se bude trestat tvrdě a nelítostně," prohlásil starosta.

Deník dodal, že to není poprvé, co starosta Dudka vystupuje s podobnými prohlášeními. V červnu sliboval, že lidé, kteří nemají ruské doklady, za dva či tři týdny nebudou dostávat humanitární pomoc, nenajdou zaměstnání, ani nebudou dostávat penze.