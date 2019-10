Tisk: Seznam nositelů vyznamenání je pestrou směsicí osobností

Praha - Seznam čerstvých nositelů státních vyznamenání je velmi pestrou směsicí osobností, píšou české deníky. Podle Lidových novin (LN) se vyznamenaní rozpadají do tří skupin: Jsou to váleční veteráni, bojovníci za svobodu a jiní hrdinové, různé osobnosti kultury, vědy a veřejného života a pak známí, kamarádi a podporovatelé prezidenta. Letos prezident Miloš Zeman vyznamenal 42 osobností, nejvíce za dobu pobytu na Hradě.

"Jak kdosi trefně poznamenal − vyznamenaní se dělí na ty, kdo se zasloužili o stát, a ty, kdo se zasloužili o Miloše Zemana," uvedl komentátor Hospodářských novin (HN). Upozorňuje ale, že je pod tím skryta podstatnější motivační vrstva. Tvoří ji Zemanova snaha předvést skrze osoby vyznamenaných svůj politický svět. Jsou zastoupeny všechny prvky jeho politiky, míní.

Podle HN reprezentuje česko-čínské přátelství ocenění čínské bohemistky Sü Wej-ču, východní ekonomickou orientaci majitel strojírenské skupiny Alta Vladimír Plašil, který zároveň skrze společné podnikání s Rosatomem zosobňuje Zemanovo přání, aby zakázku na dostavbu Dukovan získala ruská státní firma. "Odpor vůči současným evropským trendům předvádí nejvyšší vyznamenání pro Václava Klause, považujícího za největší zlo Evropskou unii a boj s klimatickými změnami. A konečně obhajobu ruské anexe Krymu podprahově reprezentuje medaile pro režiséra Emira Kusturicu, přítele Vladimira Putina," píše list.

Deník N uvedl, že vyznamenání nepřevzal katolický kněz Petr Piťha, přestože to dříve Hrad avizoval. Z vyjádření prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka vyplývá, že duchovní ocenění odmítl. "Je na každém, aby celou věc vnitřně zvážil a rozhodl se. Rozhodnutí učiněné v tichosti respektujeme," sdělil Ovčáček. V dubnu přitom potvrdil, že ocenění bude odměnou i za "odvahu projevenou při kontroverzním kázání o Istanbulské úmluvě". Duchovní a bývalý ministr školství loni v katedrále svatého Víta zkritizoval dokument, který se zabývá potíráním domácího násilí a násilí na ženách.

Udělování vyznamenání hlavou státu chybí podle komentátora LN nějaká měřítka pro to, komu ocenění dát. Například mezi oceněnými Zemanem byli v posledních letech i lidé, kteří se objevili na seznamu agentů komunistické Státní bezpečnosti (Stb), nebo byli jinak spjatí s totalitním komunistickým režimem. "Často úspěšné osobnosti, ale občas ne morální vzory," uvedl deník. "Není tu žádný vzor, ideál, který mají vyznamenaní tvořit. Celkový dojem je chaos a vyznamenávání za popularitu a někdy i blízkost moci," míní autor komentáře.

Podobně se vyjádřil i deník E15, který se zabýval hlavně oceněnými z řad podnikatelů. "Nedá se přehlédnout, že významným kritériem při Zemanově hodnocení podnikatelů je jejich účast na podnikatelských misích do východních despocií. Nebo sponzoring prezidentových kampaní či spřízněné Strany práv občanů, na niž je navázaná část Zemanova okolí. Stejně tak mohou oprávněné morální rozhořčení vyvolávat vazby vyznamenaných na komunistický režim či StB," napsal. "Sama myšlenka vyznamenávání podnikatelů by ale zapadnout neměla a může se stát třeba nenápadným, ale zajímavým kouskem dědictví Zemanovy prezidentské éry," doplnil.

Deník Právo si všímá Zemanova projevu při tradičním ceremoniálu. Pokud by se měl popsat jedním slovem, patrně by to slovo znělo "smířlivý", podotkl autor komentáře. "Ti, kdo se těšili na to, že si prezident bude vyřizovat účty se svými ideovými protivníky, což při stejné příležitosti nejednou učinil, byli pravděpodobně zklamáni," uvedl list. Podle HN si ale Zeman s oponenty vyřídil účty tím, že je na Hrad nepozval.