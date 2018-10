Rijád/Ankara/Washington - Ředitelka americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Gina Haspelová měla za své návštěvy Turecka možnost poslechnout si nahrávku zachycující údajně zadržení a vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. List The Washington Post (WP) dnes píše, že se tak vysoký člen americké administrativy dostal ke klíčovému důkazu o Chášukdžího osudu. Turecko už před několika dny oznámilo, že taková nahrávka existuje. Haspelová do Turecka vyrazila v pondělí a nyní je na cestě zpět do USA.

WP citoval zdroj, který je obeznámen s jednáním Haspelové s tureckými představiteli. Podle něj je audio přesvědčivé a může přimět USA vyvinout další tlak na Rijád v otázce objasnění vraždy.

Chášukdží vešel na konzulát v Istanbulu 2. října a od té doby ho nikdo na veřejnosti nespatřil. Turecko hovořilo o vraždě od počátku, Saúdská Arábie ji přiznala za více než čtrnáct dní. Korunní princ Muhammad bin Salmán ji ve středu označil za hanebný a neospravedlnitelný zločin.

Bývalý pracovník CIA Bruce Riedel řekl washingtonskému listu, že vyslechnutí nahrávky dává Spojeným státům další možnosti. "Nejenže se zvýší tlak ze strany médií, ale Kongres řekne 'Gino, chceme, abys přišla a řekla nám, co přesně jsi slyšela'," sdělil Riedel.

Podle původních zpráv z Turecka jsou na nahrávce zvuky zápasu a posledních minut Chášukdžího života.

Katarská stanice Al-Džazíra upozornila, že není jasné, zda korunní princ Muhammad dovolí případ detailně prověřit, jelikož sám je podezřelý z podílu na vraždě kritika Rijádu. "Jak by mohlo v Saúdské Arábii fungovat skutečné vyšetřování, když jedním z hlavních podezřelých je korunní princ? Členové jeho královské gardy byli ve vražedném komandu. USA ani zbytek světa by to neměly přijmout," sdělil nejmenovaný turecký představitel.