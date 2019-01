Moskva - Moskva by letos mohla předat Kyjevu 24 ukrajinských námořníků, které ruské bezpečnostní složky zajaly loni v listopadu u Kerčského průlivu. S odvoláním na vysoce postavené ruské diplomaty o tom dnes informoval deník Izvestija. Ukrajinské námořníky, které chce Rusko postavit před soud, by podle listu mohli po vynesení rozsudku vyměnit za Rusy vězněné na Ukrajině.

Incident z 25. listopadu, kdy ruské síly zabavily v Černém moři tři ukrajinské lodě a zajaly 24 námořníků, znovu zvýšil napětí mezi Ukrajinou a Ruskem. Kyjev událost označil za ruskou agresi, zatímco Moskva hovoří o flagrantní provokaci druhé strany.

Kreml již dříve odmítl výzvy Kyjeva, Spojených států i Evropské unie, aby námořníky propustil. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov ale připustil, že Moskva je ochotna o jejich osudu jednat poté, co s nimi skončí soudní proces. Ruští činitelé to odůvodňují tím, že námořníci nejsou válečnými zajatci, jak tvrdí Kyjev. Jejich předání bez soudního procesu by tak odporovalo ruským zákonům.

Výměna zajatých námořníků se podle ruských činitelů přesto může uskutečnit nejdříve po ukrajinských prezidentských volbách, které se mají konat 31. března.

Ukrajinský generální prokurátor Jurij Lucenko loni v prosinci oznámil, že Kyjev nabídne k výměně za ukrajinské námořníky někoho z více než 300 Rusů odsouzených na Ukrajině za protistátní činnost.