Londýn - Množství nervově paralytické látky typu novičok, která byla použita k březnovému útoku na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a ukrytá v lahvičce od parfému, by mohlo zabít v krajním případě až 4000 lidí. Píše to britský deník The Times s odvoláním na nejmenovaného bezpečnostního činitele. Látka podle něj nebyla zředěná, ale v koncentrované podobě.

Vyšetřovatelé se podle bezpečnostních zdrojů snaží zjistit, zda se novičok dostal do Británie v zavazadle nějakého diplomata a poté na ruskou ambasádu v Londýně.

Šéf britské zpravodajské služby GCHQ Jeremy Fleming v nezvykle ostrém prohlášení podle serveru Sky News uvedl, že britští agenti jsou připraveni čelit "aktivní a reálné hrozbě", kterou představuje "bezostyšné odhodlání Kremlu narušit světový řád a jeho pravidla".

Skripal a jeho dcera Julija byli otráveni 4. března jedem typu novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Britská premiérka Theresa Mayová ve středu oznámila, že za útokem na dvojici stojí podle zjištění britských úřadů příslušníci GRU hledaní jako Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Podle Mayové nešlo o nezávislou operaci, nýbrž o akci schválenou v nejvyšších patrech ruského státu. Na muže, obviněné podle agentury Reuters v nepřítomnosti z pokusu o vraždu, byl vydán evropský zatykač. Rusko veškerá obvinění z podílu na útoku odmítlo.