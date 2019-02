Brusel - Za "noční můru" a "výprask" označuje dnes belgický tisk domácí porážku Genku s fotbalisty pražské Slavie v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy 1:4, která znamenala vyřazení belgického týmu. Podle komentátorů předvedl Genk nejhorší výkon v sezoně.

La Libre poznamenává, že domácí tým vsadil na obranu, kterou však Slavia potopila. Hosté se předvedli jako agresivnější, lépe zorganizovaný, aktivnější a často efektivnější tým. "Bezbranková remíza z Prahy tak byla úplně k ničemu a Genk končí v Evropské lize po nejhorším výkonu v sezoně," napsal list.

Le Soir konstatoval, že Genk schytal od Slavie lekci. "Pražané projevili mnohem větší nasazení i efektivitu a uštědřili domácímu týmu těžkou porážku," uvedl.

Racing Genk se "hluboko sklonil" před Slavií, která mu uštědřila "drsný výprask" na domácím hřišti a postoupila do osmifinále. Vyřazení Genku současně znamená, že v evropské soutěži už není žádný belgický zástupce, píše La Derni?re Heure.

Připomněl, že v klíčovém zápasu nejprve Trossard využil hrubé chyby gólmana Koláře a poslal míč do prázdné branky. Genk pak ale nechal Slavii usadit se na své polovině hřiště a Coufal vyrovnal, čímž už virtuálně zajistil Pražanům postup. Genk se ocitl v potížích a už nedokázal rozvíjet svou hru, do přestávky ale obrana ještě přečkala několik ožehavých momentů bez následků. V druhém poločasu Traoré využil srážky Dewaesta a Vukoviče, aby poslal Slavii do vedení. O pár minut později skóroval Škoda a veškeré napětí ohledně dalšího vývoje utkání se rozplynulo. Genk pak vypil pohár hořkosti do dna, když se Škoda trefil podruhé. "Ochablý tým se v posledních dvaceti minutách zápasu už nezmohl na to, aby zachránil svou čest, a tak opustil Evropskou ligu zadními vrátky," napsal La Derni?re Heure.