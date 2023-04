Tisk: Murdoch osobně zasahoval do toho, jak budou Fox News informovat o volbách

Washington/Londýn - Americký mediální magnát Rupert Murdoch osobně dával vedení své stanice Fox News pokyny o tom, kdy a jak informovat o prohře Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2020. Napsal to dnes britský deník The Guardian v návaznosti na informace zveřejněné v rámci soudního sporu stanice Fox News se společností Dominion Voting Systems. Ta byla jedním z protagonistů konspiračních teorií o podvodech při volbách roku 2020.

"Bylo by skvělé, kdybychom vítězství (Joea) Bidena ohlásili, jakmile v Pensylvánii získá náskok, řekněme, 35.000 hlasů," napsal Murdoch, nyní 92letý majitel Fox News, šéfce stanice Suzanne Scottové 6. listopadu 2020. Bylo to tři dny po volbách, ale den předtím, než dnešní prezident Biden v průběžném sčítání hlasů předstihl svého soupeře Trumpa. "Kdykoli to uděláme, bude po všem. Bez ohledu na Arizonu," uvedl rovněž podle Guardianu Murdoch.

Stanice Fox News, která je dlouhodobě nakloněná republikánům, nakonec oznámila Bidenovo vítězství v Pensylvánii asi deset minut po většině ostatních stanic. Biden v tu chvíli vedl o necelých 35.000 hlasů, píše The Guardian.

Soud ve státě Delaware v těchto dnech začal zveřejňovat materiály předložené v rámci shromažďování důkazů v soudním sporu, v němž výrobce volebních přístrojů Dominion Voting Systems požaduje od televize Fox News masivní odškodné za údajnou pomluvu. Republikán Trump po volbách v roce 2020 odmítl uznat porážku a společně se svými poradci mimo jiné obviňoval uvedenou firmu, že manipuluje s hlasy ve prospěch vítězného kandidáta Demokratické strany Bidena.

Tato tvrzení zaznívala i na Fox News, a když se Dominion nedomohla korekce přímo ve vysílání, podala v březnu 2021 na televizi žalobu, v níž požaduje odškodnění 1,6 miliardy dolarů (35,5 miliardy Kč). Podle stížnosti stanice šířila tvrzení o podvodech záměrně ve snaze udržet si diváky z řad Trumpových fanoušků, přičemž věděla, že nejsou podložená fakty. Začátek hlavního líčení je naplánován na tento měsíc.