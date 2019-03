Londýn - Současný chaos kolem brexitu není moje vina, za všechno může parlament. Takto dnes shrnují domácí deníky večerní projev britské premiérky Theresy Mayové, který je pro všechny seriózní listy a i většinu bulvárních osm dní před plánovaným datem brexitu hlavní zprávou dne. Slova předsedkyně vlády o "politických hrách a tajuplných procedurálních tahanicích" řadu zákonodárců pobouřila. Deníky se ale také soustředí na reakci Evropské unie, která má nyní do velké míry osud britského odchodu ve svých rukách.

"Theresa Mayová viní za brexitové fiasko všechny kromě sebe," píše dnes bulvární Daily Mirror, který premiérčino vystoupení označil za arogantní. Probrexitový The Sun uvádí, že Mayová spustila na zákonodárce zuřivý útok, a na titulní stránce ji zobrazuje jako revolucionáře se zdviženou pěstí, černým baretem a odznáčkem s obličejem Ernesta Che Guevary na hrudi.

Deníky jako The Guardian a "i" zase zdůrazňují znechucenou reakci některých poslanců, a to z obou stran Dolní sněmovny. Sam Gyimah, který byl donedávna členem vlády, na twitteru klasifikoval ukazování na viníka v podání premiérky jako toxické. Konzervativec a někdejší generální prokurátor Dominic Grieve vyjádřil nad "agresivním tónem" jejího projevu politování.

Podle labouristky Lisy Nandyové, považované za potenciální podporovatelku vládní "rozvodové" dohody s EU, byly výroky Mayové ostudné, nebezpečné a lehkovážné. Podobně je klasifikoval další opoziční poslanec Wes Streeting, přičemž poukazoval na současnou atmosféru ve společnosti, kdy "se zákonodárcům napříč sněmovnou vyhrožuje smrtí". Média zároveň poukazují na to, že ačkoli projev premiérky zcela zjevně mířil na voliče, pro prosazení brexitové dohody si premiérka nepotřebuje získat je, nýbrž poslance.

Tisk se vrací i k britské žádosti o tříměsíční prodloužení lhůty na dojednání podmínek brexitu, přičemž je hojně skloňováno slovo "ponížení". "Vláda ztratila schopnost vést zemi. Svůj osud už nemá pod kontrolou, nemluvě o osudu země. Co činí záležitost tak ponižující, je to, že kontrola byla odevzdána nikoli parlamentu, ale Evropské unii," píše časopis The Spectator v odkaze na skutečnost, že délka a podmínky odkladu vystoupení z EU jsou závislé na rozhodnutí lídrů unijní "sedmadvacítky".

Jako "národní ponížení" vidí žádost Mayové o odklad deník The Times. Ultimátum předsedy Evropské rady Donalda Tuska, který označil krátké prodloužení lhůty za přijatelné pouze při urychleném schválení "rozvodové" dohody, hodnotí jako "ponižující odraz chaosu, který zachvátil britskou politiku". To by ale zároveň podle úvodníku The Times mohlo britským zákonodárcům dodat impuls, který potřebují, neboť je staví před jasné dilema: "Buď budou muset voličům ve svých obvodech vysvětlovat ubíjející dopady nekontrolovaného odchodu, nebo skousnout své výhrady k brexitové dohodě."

I další komentáře pak hovoří o tenčící se trpělivosti s Británií na opačné straně Lamanšského průlivu. "Tenhle cirkus je za hranicemi chápání," cituje deník Financial Times (FT) nejmenovaného vysoce postaveného unijního diplomata. Další bruselský zdroj přirovnal jednání s Londýnem k "rozhovorům se zkrachovalým státem".

FT nebo The Times ale poukazují také na rozdílný přístup v rámci EU27 k britské žádosti o odklad. Francie nebo Belgie jsou údajně proti jakémukoli prodloužení britského členství bez předem schválené brexitové dohody, shovívavěji přistupují k problému Nizozemci, Italové a zejména Němci, kteří podle The Times vyzývají k "neomezené trpělivosti". Důvěra v britskou premiérku Mayovou je však v tuto chvíli v Bruselu - slovy nejmenovaného unijního vyjednavače - "nulová".