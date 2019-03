Londýn - Premiérka Theresa Mayová by mohla vypsat předčasné volby, pokud se jí v parlamentu nepodaří prosadit její již třikrát odmítnutý návrh brexitové dohody, ve hře je i podpora celní unie s EU. Dnes to napsaly britské nedělníky s tím, že konzervativní poslanci budou chtít předčasným volbám zabránit a že vládě hrozí rozpad, pokud se premiérka rozhodne pro odklad brexitu, pro celní unii, nebo pro odchod z Evropské unie bez dohody.

Konzervativní zákonodárci podle listu The Observer varovali Mayovou, že zablokují jakýkoli premiérčin případný pokus vypsat kvůli brexitovému patu předčasné volby. Poslanci premiérčiny strany, která je názorově rozpolcená, to zdůvodňují tím, že by to vedlo jen k dalšímu rozštěpení konzervativců a ke zhoršení současné brexitové krize. O možnosti předčasných voleb se začalo spekulovat poté, co parlament v pátek potřetí odmítl návrh dohody o britském vystoupení z EU, který Mayová dojednala s Bruselem.

O tom, zda by premiérka měla předčasné volby uspořádat, pokud se jí pro opakovaně odmítnutou dohodu nepodaří v parlamentu v příštím týdnu získat podporu, nemají jasno ani poradci Mayové, napsal nedělník The Mail on Sunday.

"Někteří poradci z Čísla 10 (Number 10, sídlo britských premiérů) prosazují, aby se dodatečné hlasování (mezi premiérčinou dohodou a alternativami) mohlo uskutečnit již v úterý, takže by volby případně mohly být vyhlášeny už ve středu," napsal The Mail on Sunday.

The Sunday Telegraph uvedl, že vedoucí představitelé Konzervativní strany si nepřejí, aby je Mayová do voleb vedla, neboť se obávají drtivé porážky.

V pondělí se parlament chystá hlasovat o možnostech řešení brexitového patu. Politický korespondent britské televize ITV Paul Brand tvrdí, že členové vlády chtějí během tohoto posuzování podpořit setrvání Británie v celní unii s EU. Mayová doposud celní unii odmítala, ale její plán brexitu poslanci třikrát odmítli, naopak opoziční labouristé toto těsné propojení Británie s EU podporují.

The Sunday Times se v dnešním vydání věnuje rozkolu, kterému Mayová čelí nejen mezi konzervativními poslanci, ale také mezi členy její vlády. Několik z nich z obou táborů, tedy zastánců brexitu i proevropského křídla, zvažují podle tohoto nedělníku s ohledem na nadcházejícího rozhodování rezignaci. Pokud se Mayová rozhodne pro odchod bez dohody, je připraveno odejít nejméně šest proevropských členů jejího kabinetu, v případě celní unie či odkladu brexitu chtějí rezignovat členové vlády podporující důraznou odluku.

"Therese Mayové se dnes dostane varování, že její vlády čelí naprostému zhroucení, pokud neprosadí svou brexitovou dohodu," napsal The Sunday Times.