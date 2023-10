Tisk: Italská premiérka po volbách v Polsku ztratila klíčového spojence

Řím - Italská premiérka a krajně pravicová politička Giorgia Meloniová vzhledem k výsledkům voleb v Polsku zřejmě ztratila na úrovni Evropské unie klíčového spojence. Píše to dnes v komentářích italský tisk. Meloniová měla blízko k polskému premiérovi Mateuszovi Morawieckému, jehož strana Právo a spravedlnost (PiS) zřejmě nebude schopna po volbách sestavit novou vládu. Podle italského tisku by změna vlády ve Varšavě mohla dokonce přimět Meloniovou k obratu v její evropské politice.

Meloniové strana Bratři Itálie a polská Právo a spravedlnost jsou členy uskupení Evropských konzervativců a reformistů (ECR), jehož členem je i česká Občanská demokratická strana. Meloniová měla k Morawieckému blízko a během prvního roku své vlády navštívila Varšavu nejméně dvakrát. Morawiecki, Meloniová a český premiér Petr Fiala se setkávali před unijními summity v Bruselu.

Samotná italská premiérka se k volbám v Polsku nevyjádřila, představitelé její strany však otevřeně podpořili PiS a doufali, že tato strana bude i nadále v Polsku vládnout. "Bez polského spojence u moci je Giorgia Meloniová zajisté více osamocená," píše deník La Stampa. Podobného názoru je i deník La Repubblica, podle kterého výsledky polských voleb "korigují ambice a mění program" italské premiérky v unijní politice. Podle serveru Huffington Post jsou pak volby v Polsku výstrahou pro Meloniové stranu.

"Odchod PiS z polské vlády výrazně sníží váhu konzervativců (z ECR) v Evropské radě a Radě Evropské unie," upozornil deník La Stampa. U unijního stolu podle něj představovaly Itálie, Polsko a Česko zhruba čtvrtinu obyvatelstva. Bez Varšavy to však bude podstatně méně. Pokud se PiS nepodaří sestavit nová vláda, mezi evropskými vůdci budou z ECR už jen Meloniová a Fiala. Podle deníku La Repubblica tak Meloniová musí "poslat k ledu" svůj záměr vytvořit v EU silnou národoveckou alianci.

Nová situace by však podle deníků La Stampa a La Repubblica mohla vést ke sblížení Meloniové s Evropskou lidovou stranou (EPP). Italská premiérka by mohla podpořit i druhý mandát Ursuly von der Leyenové v čele Evropské komise, pokud o to bude německá politička usilovat. K sblížení s unijními lidovci se staví skepticky server Huffington Post, podle kterého je Meloniová pevně zakořeněna ve své postfašistické minulosti. "Jak už několikrát ukázala, Meloniová se navíc obává úspěchu nepřátel na (své) pravici," dodává server s tím, že umírněného obratu premiérky by mohli využít její koaliční spojenci ze strany Liga. I pro ně však z Varšavy nepřišly dobré zprávy vzhledem k neuspokojivému výsledku partnerské strany Konfederace.

Nedělní volby do polského Sejmu vyhrála se ziskem 35,38 procenta hlasů vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost. Volební vítězství ale zřejmě nebude stačit na to, aby PiS dokázalo sestavit vládu a prodloužit svou dominanci v polské politice. Na nadpoloviční většinu křesel v Sejmu dosáhla trojice opozičních foramcí: Občanská koalice, Třetí cesta a Nová levice.