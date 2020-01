Tisk: Asymetričnost Trumpova mírového plánu bije do očí

Washington/Jeruzalém/Gaza/Moskva - Světový tisk dnes reaguje na nový americký plán, který má vyřešit izraelsko-palestinský konflikt. Většina listů poukazuje na to, že do očí bije asymetričnost celého konceptu. V úterý plán ve Washingtonu představili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Plán je postaven na prioritách Izraele a předpokládá masivní ústupky z palestinské strany. Jde o bezprecedentní přitakání izraelským požadavkům, napsal francouzský Le Monde. Plán podle něj zcela opouští Jeruzalém a plně zohledňuje jen zájem Izraele.

Britský list The Times napsal, že Trump sice tvrdí, že světoví politici včetně britského premiéra Borise Johnsona ho podpoří, ale fakt, že Palestinci plán zcela odmítají, nebude Johnsonovi ani Evropské unii vyhovovat. "Přinejlepším to lze považovat za gesto podpory Netanjahuovi, jehož čekají volby a obžaloba z korupce," napsal list. Podle něj návrhy na možnost anexe židovských osad zablokují izraelské soudy.

Mnohé izraelské listy dnes plán označují za nepřijatelný pro palestinskou stranu. Levicově orientovaný Haarec jej označil za "absurdní", nebezpečný a stranící Izraeli. Pravicový The Jerusalem Post si naopak myslí, že plán ukazuje, že si Izrael "přeje mír a je připraven se vzdát určitého území".

Americký deník The New York Times poukázal zejména na okolnosti, za nichž byl plán zveřejněn: "Politický dokument zveřejněný prezidentem, který čelí ústavní žalobě a pracuje v tandemu s premiérem obviněným z korupce". List také poukazuje na to, že Trumpův plán je odklonem od dosavadní dlouhodobé americké politiky, která brala ohled na hranice z roku 1967, v nichž měl původně vzniknout palestinský stát. Naopak prý přitakává agresivní výstavbě židovských osad na okupovaném území.

The Washington Post v titulku použil v uvozovkách termín 'dohoda století' a plán označil za podmínky pro palestinskou kapitulaci. Navíc dostává do těžké situace palestinského vůdce Mahmúda Abbáse, který dosud mohl tvrdit, že ještě stojí o oživení skomírajícího mírového procesu. Abbás plán označil za "nesmysl" a řekl k němu "tisíckrát NE".

Haarec píše, že je to nebezpečný a "historicky nejhorší návrh, kdy daný Palestincům". To, že je zveřejněn několik týdnů před novými izraelskými volbami, je podle listu "do očí bijící zásah do vnitřních záležitostí jiného státu". Další izraelský deník Jediot Achronot se obává, že plán odmítne jak izraelská levice, která stále prosazuje mírový plán vyjednaný s Palestinci, tak krajní pravice, jež hovoří jen o Velkém Izraeli, tedy o záboru celého Západního břehu Jordánu.

"Tento americký plán může být poslední šancí na řešení v podobě dvou států. Jestliže nebude přijat, stane se Izrael státem dvou národů, a nebude pak ani židovský, ani demokratický," píše nejčtenější deník v Izraeli.

Londýnský list The Economist ve své onlinové verzi píše, že žádný palestinský politik nemůže přistoupit na plán, který znamená zcela se vzdát Jeruzaléma a odsoudit vlastní národ k trvalému bezstátí. Nizozemský deník NRC Handelsblad soudí, že plán přináší užitek především Trumpovi a Netanjahuovi. Švýcarský Tages-Anzeiger považuje plán za tak problematický, že prohloubí napětí v regionu. Norský Verdens Gang napsal, že má Trump pravdu, když říká, že se plán liší od všech předchozích - zahrnuje totiž jenom zájmy Izraele, byť je podrobnější než předchozí návrhy.