Tisk: Anglie výhrou ve skupině splnila misi, musí ale zařadit vyšší stupeň

Londýn - Za splněnou misi považují britská média fakt, že angličtí fotbalisté po úterní výhře 1:0 nad českou reprezentací ovládli na mistrovství Evropy skupinu D a také v osmifinále nastoupí na národním stadionu ve Wembley. V něm ale podle nich musí svěřenci trenéra Garetha Southgatea zařadit vyšší rychlostní stupeň, jelikož narazí na tým ze "skupiny smrti".

O úterním vítězství Angličanů rozhodl ve 12. minutě Raheem Sterling. Předtím porazili Chorvatsko 1:0 a remizovali se Skotskem bez branek. "První misi na Euru Anglie splnila tím, že porazila Česko, ovládla skupinu D a ve třech zápasech neprohrála a navíc neinkasovala," napsal server BBC Sport. "Splněná mise v alespoň o něco větším stylu," dodal deník The Independent.

"Nejdůležitější bylo zvítězit a postoupit s posílenou sebedůvěrou, zejména po pátečním vystoupení proti Skotsku," napsal list The Guardian. "Nebylo to zdaleka dokonalé, ale zároveň existuje stěží důvod k pesimismu," doplnil BBC Sport.

Podle médií Anglie musí přidat. "Fotbal zatím zůstává doma. Jestli se vrátí domů natrvalo, je jiná věc," napsal BBC Sport s narážkou na to, že obě semifinále i finále se odehrají ve Wembley. "Má-li se tak stát, musí Gareth Southgate dostat z hráčů vyšší rychlostní stupeň, než tu příležitostně nezáživnou jízdu předváděnou ve skupině," dodal server.

"Three Lions" předvedenou hrou ani v jednom ze tří utkání na Euru neoslnili. "Anglie nakonec udělala to, co by se dalo popsat jako profesionální práce ve skupině. V turnaji ale budou potřebovat víc než to. V úterý začneme zjišťovat, o kolik víc. Wembley může nabídnout několik domácích pravd," uvedl The Independent.

Angličané se osmifinálového soupeře dozví dnes. Bude jím jeden ze čtveřice Francie, Německo, Portugalsko a Maďarsko. "Postavit se někomu ze skupiny smrti vypadá jako těžký úkol, ale domácí prostředí má spoustu výhod. Navíc setkání s outsiderem na Euru ne vždy dopadá dobře, jako tomu bylo před pěti lety s Islandem," připomněl The Independent osmifinálové vyřazení Anglie na evropském šampionátu 2016 ve Francii.