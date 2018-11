Bratislava - Tisíce lidí přišly dnes do centra Bratislavy na demonstraci vyjádřit nespokojenost s poměry v zemi a podpořit organizátory dřívějších mohutných protivládních mítinků, které kvůli anonymnímu oznámení o jejich zapojení do údajné přípravy státního převratu začala vyslýchat policie. Shromáždění byla svolána i do dalších měst na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská komunita.

Dřívější mohutné mítinky, označované za největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989, odstartovaly z iniciativy nevládní formace Za slušné Slovensko po únorové vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, která v zemi vyvolala politickou krizi. V zájmu jejího řešení v březnu šéf nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robert Fico rezignoval z postu premiéra, tříčlenná koalice pod vedením Směru-SD se pak dohodla na vytvoření nové vlády.

"Jsme zde již podesáté, co se tu potkáváme od března. Téměř každý týden na povrch vyplouvají nové a nové kauzy. Místo nenávisti a konspirací voláme po slušnosti, pravdě a vyvození zodpovědnosti," řekli z podia zástupci zmiňované iniciativy Karolína Farská a Juraj Šeliga.

Konání mítinku právě v předvečer takzvané sametové revoluce, která v bývalém Československu vedla před 29 lety k pádu komunistického režimu, označili organizátoři demonstrace za symbolické. Dav lidí skandoval hesla proti Ficovi i proti šéfovi parlamentu a koaliční Slovenské národní strany Andreji Dankovi, jehož list Denník N obvinil z plagiátorství rigorózní práce.

Na podiu během protestu vystoupili také představitelé slovenského studentského hnutí ze sametové revoluce. "Tak, jak jsme v listopadu 1989 odmítli lhaní státní moci, tak v listopadu 2018 je třeba říct, že šíření nenávisti nepatří do společnosti, kterou jsme chtěli," řekla v projevu Zuzana Mistríková.

Na podiu se vystřídali také tváře protikomunistického hnutí z roku 1989, mezi nimi například sociolog Fedor Gál. Podobně jako při předchozích protestech nechyběli na podiu ani herci, mezi nimi byla i Táňa Pauhofová.

Dnešní demonstraci iniciativa ohlásila po té, co dříve v tomto týdnu pozornost medií a veřejnosti vyvolaly informace, že zástupci iniciativy Za slušné Slovensko byli vyslýcháni vyšetřovatelem. Stalo se tak kvůli anonymnímu oznámení, že tito lidé chystají státní převrat a že je financuje americký finančník George Soros.

Když se o případ začala zajímat média, policie výslechy přerušila, byť původně tvrdila, že každé oznámení musí prověřit. Fico dříve opakovaně tvrdil, že organizátoři demonstrace jsou napojeni na Sorose a že vývoj v zemi po Kuciakově vraždě byl řízen ze zahraničí. Iniciativa za slušné Slovensko zmiňovaná tvrzení popřela a připomenula, že má zřízen transparentní účet.