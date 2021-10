Tisíce poškozených v kauze investičního fondu musí mít společného zmocněnce

Olomouc - Na maximálně šesti zmocněncích se musí shodnout víc než 4000 investorů z celé republiky, kteří byli poškození v kauze podvodného vylákání celkem 1,5 miliardy korun prostřednictvím investičního fondu. O ustanovení společného zmocněnce, který je bude zastupovat v trestním řízení při vymáhání náhrady škody, rozhodl okresní soud, řekl ČTK dozorující žalobce z Vrchního státního zastupitelství Olomouc Vít Koupil. Bude-li zmocněnců víc, určí šestici soud. Vložené investice poškozených investorů se staly lákadlem řady advokátních kanceláří, zjistila ČTK.

Policisté v případu obvinili jednatele společnosti, hrozí mu až desetileté vězení. Případ odkrývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podvod spáchal prostřednictvím takzvaného neveřejného alternativního fondu. Jméno obviněného policie nesdělila, poškození investoři však ČTK řekli, že peníze svěřili fondu Growing Way miliardáře Ondřeje Janaty, šlo v průměru o statisícové částky. "Jde o člověka, který tyto investice dělal úspěšně i dříve v jiné společnosti, nebyl důvod tomu nevěřit. Zřejmě však došlo uvnitř k nestandardnímu kroku v toku peněz. Nebyla to první investice, kterou jsem kdy v životě udělal, bohužel jako jediná dopadla špatně," řekl ČTK investor z Opavy, který přišel zhruba o 300.000 korun.

Podle žalobce Koupila mohou poškození uplatňovat své nároky prostřednictvím společného zmocněnce; jeho jméno musí uvést do 30 dnů od doby, kdy jim bude policií usnesení soudu doručeno. Obeslat takto však musí všech 4000 poškozených. "V současné době probíhá rozesílání předmětného usnesení jednotlivým poškozeným. Poškození zároveň obdrží poučení o svých právech, dotazník týkající se toho, co o věci vědí a vysvětlení institutu společného zmocněnce," vysvětlil žalobce. "V případě, že poškození si zvolí více než šest zmocněnců, pak výběr učiní Okresní soud v Ostravě," dodal žalobce.

Peníze drobných investorů vyvolaly téměř okamžitě po zveřejnění kauzy zájem řady advokátních kanceláří, jejichž nabídky zahltily internet. "Je to opravdová džungle, pozoruji, jak se na to některé advokátní kanceláře snášejí a chtějí se přiživit. Když jsem si pročítal některé jejich nabídky a ceníky, vycházelo to tak, že jsou schopni mě o ty peníze připravit na jednotlivých úkonech," podotkl investor z Opavy. Podotkl, že osobně zatím zmocněnce nemá a vyčkává, podle něj vše ovlivní síla marketingu jednotlivých advokátních kanceláří v oslovování klientů. "V tom vidím velký problém. Posunulo se to někam, kde to nemělo být, neboť rozdíly v nabídkách advokátních kanceláří jsou naprosto brutální," dodal poškozený.

Společný zmocněnec má pomoci urychlit trestní řízení, využívá se v případech, kdy je počet poškozených mimořádně vysoký. "Případy, ve kterých je více než 4000 poškozených, jsou vždy náročné jak na dokazování, tak i na administrativní zvládnutí," dodal žalobce.

Fond podle policie fungoval na principu tzv. Ponziho schématu - známého jako letadlo, kdy jsou investorům připisovány fiktivní zisky, které jsou vypláceny nikoli z výnosů investic, ale z nově získaných vkladů. Většina prostředků u tohoto typu fondů pak slouží k neoprávněnému obohacení osob ovládajících fond a k výplatě vysokých provizí za získávání dalších klientů, popsal mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Janata v tisku popřel, že by šlo o Ponziho schéma. Policie ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem zajistila majetek v hodnotě zhruba jedné miliardy korun.