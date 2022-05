Tisíce Palestinců přišly na pohřeb zastřelené novinářky Al-Džazíry

Jeruzalém - Tisíce Palestinců dnes v Jeruzalémě přišly na pohřeb americko-palestinské reportérky televize Al-Džazíra Širín abú Aklahové, která byla ve středu zastřelena při práci na reportáži o izraelské razii na okupovaném Západním břehu Jordánu. Palestinská samospráva odpovědnost za smrt novinářky připisuje izraelské armádě. Ta dnes uvedla, že podle prvních výsledků vyšetřování nelze určit, zda novinářku zastřelili izraelští vojáci nebo palestinští ozbrojenci. Pohřeb provázely střety mezi izraelskou policií a truchlícími, což vyvolalo znepokojení představitelů OSN či USA.

Rakev s tělem novinářky se z nemocnice do kostela v jeruzalémském Starém městě pokusily přenést desítky lidí, mnozí z nich měli palestinské vlajky. Na místě zasáhla izraelská policie a propukly střety, při kterých se v jednu chvíli rakev zřítila k zemi. Policie později umožnila rodině převézt rakev do kostela autem. Vstup do nemocnice následně uzavřela a proti zbývajícím demonstrantům uvnitř použila slzný plyn, píše AP.

Podle agentury Reuters se kolem rakve u nemocnice sv. Josefa tísnily desítky Palestinců, někteří mávali palestinskými vlajkami. Izraelští policisté zjevně chtěli zabránit tomu, aby nesli rakev v pěším procesí, a někteří bili obušky nosiče rakve a kopali do nich. Násilné scény, které trvaly jen několik minut, podle Reuters přispěly k ještě většímu rozhořčení Palestinců nad zabitím Aklahové.

Izraelská policie uvedla, že skupina palestinských výtržníků před nemocnicí házela po policistech kameny. "Policisté byli nuceni jednat," tvrdí policie. Davy Palestinců pak provázely rakev i v úzkých uličkách Starého Města. Rakev byla nakonec přinesena na hřbitov na hoře Sion. Hrob novinářky byl pokryt věnci a nad náhrobním křížem visela palestinská vlajka. Hrob obklopili truchlící a slavnostně se rozloučili se zesnulou. "Jsme zde, protože voláme po spravedlnosti. Spravedlnost pro Širín abú Aklahovou a spravedlnost pro Palestinu," řekl jeden z truchlících, který si podle Reuters nepřál být jmenován.

Izraelská armáda dnes uvedla, že asi 200 metrů od Aklahové docházelo k silné střelbě. V tuto chvíli ale podle ní nelze určit, kdo střílel. Novináři, kteří byli s Aklahovou, z nichž jeden byl postřelen, tvrdí, že na místě v době incidentu nebyli palestinští ozbrojenci a ke střetům nedocházelo.

Reportérčino tělo bylo ve čtvrtek převezeno k sídlu palestinské samosprávy v Ramalláhu. Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás před truchlícími řekl, že izraelské úřady nesou plnou odpovědnost za smrt novinářky a že věc předá Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC). Izrael předtím vyzval ke společnému vyšetřování. Palestinská samospráva to ale odmítla a sdělila, že kulku, která novinářku zabila, nevydá k balistické analýze.

Jednapadesátiletá Aklahová se narodila v Jeruzalémě a pro Al-Džazíru začala pracovat v roce 1997. Pravidelně přinášela reportáže z Izraele, Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy a pro miliony arabských televizních diváků byla známou tváří. Ve středu byla střelena do hlavy, když pracovala na reportáži o izraelské razii v Džanínu. Měla na sobě vestu s viditelným nápisem Press.

Izraelští vojáci dnes brzy ráno opět podnikli razii v Džanínu. Fotograf AP tam slyšel silnou střelbu a výbuchy a řekl, že izraelští vojáci obklíčili dům. Palestinské ministerstvo zdravotnictví informovalo, že 13 Palestinců bylo hospitalizováno poté, co byli zraněni v bojích, včetně jednoho, který byl střelen do břicha. Izraelská armáda uvedla, že Palestinci začali střílet, když izraelští vojáci přišli zatknout podezřelého.

Izraelské bezpečnostní složky v poslední době provádějí prakticky denně razie v Džanínu, který je považován za jednu z bašt palestinských radikálů. Izrael zintenzivnil vojenské akce na palestinských územích v souvislosti se sérií protiizraelských útoků, při kterých bylo od konce března zabito 19 lidí. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví izraelské síly od konce března zabily 30 Palestinců. Jsou mezi nimi útočníci, ale také účastníci střetů a kolemjdoucí.

Znepokojení nad násilnostmi ze strany izraelských bezpečnostních sil dnes vyjádřila OSN či Spojené státy. "Právě jsme z toho viděli video a je pro nás prostě velmi šokující," řekl mluvčí OSN Farhan Haq. OSN se nyní podle něj snaží získat o incidentu více informací. "Samozřejmě chceme stejně jako ve všech případech zajistit, aby byla chráněna a dodržována základní práva na svobodu shromažďování a samozřejmě právo na svobodné pokojné demonstrace," dodal Haq. Americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová uvedla, že záběry jí hluboce otřásly.

Bílý dům záběry ukazující, jak izraelští policisté napadají palestinské nosiče rakve, označil za znepokojivé. Prezident Joe Biden a jordánský král Abdalláh II. dnes hovořili o "naléhavých mechanismech" ukončení násilí a napětí v Izraeli a na Západním břehu, uvedl Bílý dům po setkání obou státníků. Také Evropská unie dnes prostřednictvím svého zastoupení v Palestině vyjádřila zděšení nad použitím "zbytečné síly" izraelskými silami během pohřbu. "Tak nepřiměřené chování jen přiživuje napětí," uvedla EU.