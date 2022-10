Tisíce odborářů v Praze požadovaly konec poklesu reálných mezd

Praha - Odboráři na pražském Václavském náměstí vyzvali vládu k zavedení cenové regulace a k zastavení poklesu reálných mezd. Varovali před dopady vysoké inflace a před hrozbami propouštění v průmyslových podnicích. Předseda Odborového svazu Kovo Roman Ďurčo upozornil, že dnešní akce nemusí být poslední a že odbory mohou být i tvrdší. Na náměstí se podle policejního odhadu sešlo několik tisíc demonstrantů. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula vyzdvihl, že akce nebyla extremistická.

Odbory ve společném prohlášení apelovaly na zastavení inflace, která snižuje reálné příjmy. Podle nich by vláda měla zejména regulovat ceny energií, potravin či pohonných hmot. Dále požadují zvýšení minimální mzdy ještě v tomto roce o 2000 korun na 18.200 korun. Od 1. ledna by podle nich měly vzrůst platy ve veřejné sféře o deset procent a o 20 procent by se měla zvýšit procentní výměra nemocenské a ošetřovného, zvýšit by se měly ještě sociální dávky. Odbory vyzvaly také k zestátnění kritické infrastruktury v energetice a ve vodním hospodářství.

Odboroví předáci na demonstraci upozorňovali na propad reálných mezd v důsledku vysoké inflace. Středula, který bude příští rok kandidovat na prezidenta, citoval první českou hlavu státu Václava Havla, že lhostejnost k druhým a k osudu celku je tím, co otevírá dveře zlu. Demonstranti na Václavském náměstí jsou podle něj ti, kteří mají strach z budoucnosti. Vláda podle něj na krizi reaguje pomalu a nedostatečně.

Ďurčo ve svém projevu připomněl růst cen energií a potravin. Vláda podle něj pomáhá pomalu, a navíc staví občany, kteří pomoc potřebují, do nedůstojné pozice. Firmy se podle něj dostávají do kritické situace a hrozí jejich zavírání. "Loď průmyslu se začíná zvolna potápět, to je pro nás nepřijatelné," řekl. "Vláda musí provést občany i firmy dnešní krizí tak, aby neutrpěl újmu nikdo, kdo pracuje a plní rozpočet," řekl.

Předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková vyzvala k zastropování cen a k zajištění důstojného života lidí. Regulované ceny podle ní už nyní fungují ve zdravotnictví, mohou tedy být i v jiných sektorech. "Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Vládo, hledej způsoby. Pokud je hledat nechceš, předej to jiným," řekla.

Odboráři se na demonstraci začali scházet zhruba hodinu před začátkem protestu. Kromě zástupců odborů, kteří měli vlajky a reflexní vesty s logy jednotlivých odborových svazů, na akci dorazili i příznivci levicových neparlamentních stran ČSSD a KSČM. Protestující zaplnili zhruba horní čtvrtinu náměstí. Policie jejich počet odhadla na několik tisíc, demonstrace tedy měla výrazně nižší účast než dřívější odborářské protivládní protesty, které před deseti lety přilákaly desítky tisíc lidí. Středula přesto vyjádřil s účastí spokojenost a odmítl i srovnávání se zářijovými protesty odpůrců vlády. "Přišli přesně ti, kteří přijít chtěli. Demonstrace v žádném případě nebyla extremistická. Udělali jsme vše proto, aby kdokoli, kdo by chtěl mít něco k extremismu, na naši demonstraci nepřišel. A myslím, že jsme udělali dobře," řekl novinářům.

Demonstrace trvala zhruba hodinu a půl, zakončila ji státní hymna. Podle policie, která do místa konání protestu nasadila více než stovku policistů i příslušníků antikonfliktního týmu, byla akce bez problémů.