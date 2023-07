Tisíce lidí vyšly do ulic po ohlášení odchodu policejního šéfa v Tel Avivu

Tisíce lidí vyšly večer 5. července 2023 do ulic po ohlášení odchodu policejního šéfa v Tel Avivu Amichaje Ešeda. Ten dnes oznámil, že kvůli politickým tlakům odchází z funkce. Ešed řekl, že vládní činitelé po něm žádali ráznější zákroky na demonstracích proti vládě premiéra Benjamina Netanjahua, což však odmítl, píše izraelský tisk.

Jeruzalém - Tisíce lidí dnes večer vyšly do ulic po ohlášení odchodu policejního šéfa v Tel Avivu Amichaje Ešeda. Ten dnes oznámil, že kvůli politickým tlakům odchází z funkce. Ešed řekl, že vládní činitelé po něm žádali ráznější zákroky na demonstracích proti vládě premiéra Benjamina Netanjahua, což však odmítl, píše izraelský tisk.

V rezignačním proslovu, který odvysílala televize, Ešed například uvedl, že lidí na ministerské úrovni na něj tlačili, aby policie byla tvrdší v zásazích při demonstracích proti justiční reformě, kterou prosazovala Netanjahuova vláda. Tvrdší zásahy Ešed odmítl a označil je za "nesmyslnou sílu".

"Poprvé za 30 let ve službě (v policii) jsem se setkal s absurdní realitou, ve které zaručit klid a pořádek nebylo to, co se po mně chtělo," řekl Ešed.

Telavivský policejní šéf žádného ministra ve svém proslovu nejmenoval. V březnu se ho však pokusil odvolat z funkce krajně pravicový ministr národní bezpečnost Itamar Ben Gvir.

V reakci na prohlášení tisíce lidí dnes večer zablokovaly hlavní dálnici v Tel Avivu a některé důležité křižovatky.

Protesty proti reformě soudnictví, která podle jejích kritiků oslabí izraelskou justici a demokracii, se v Tel Avivu a dalších izraelských městech konají od začátku roku. Protestů se zúčastnily i stovky tisíc lidí. Pokračovaly i poté, co na konci března vláda prosazování kontroverzní legislativy pozastavila, aby umožnila dialog. V červnu se izraelský parlament znovu začal zabývat zákonem, který má v justici provést změny.