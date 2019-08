Tisíce lidí v Hongkongu pokračují v protestech

Hongkong - Tisíce lidí se shromáždily na různých místech Hongkongu, včetně letiště, aby pokračovaly v protivládních protestech, přestože policie zakázala pochody ve městě. Informují o tom agentury AP a Reuters. Demonstrace trvají již devět týdnů, obvykle začínají pokojně, často však končí střety s policií. V sobotu proti demonstrantům použila policie slzný plyn.

Velký dav se podle AP sešel ve Victoria Parku v centru města, kde si demonstranti sedli pod slunečníky. Jsou mezi nimi i starší lidé a rodiny s dětmi. Protestující mají v rukou transparenty s nápisy jako "Vraťte nám Hongkong" nebo "Stáhněte špatný zákon". Tento protest úřady povolily, ostatní ale ne.

Další skupina se vydala na pochod v přístavu. Více než tisíc demonstrantů v černém se opět nachází také v příletové hale letiště, dodala agentura Reuters.

Policie oznámila, že v sobotu zatkla při protestech 16 osob a obvinila je z nezákonného shromažďování a držení útočné zbraně. Od zahájení protestů v červnu již úřady zadržely přes 600 osob.

Dnes zatím policisté v místech konání demonstrací nebyli vidět. Atmosféra zůstává příjemná a klidná a lidé dokonce dorazili se svými psy, píše Reuters.

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, čelí největší politické krizi za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému a na odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Mezi požadavky se objevuje také omezení vstupu turistů z pevninské Číny do Hongkongu.