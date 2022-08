Tisíce lidí si užívají taneční hudby na festivalu u Máchova jezera

Doksy (Českolipsko) - Tisíce lidí si užívají taneční hudby na festivalu, který dnes pokračuje druhým dnem u Máchova jezera. Na místě je široký výběr občerstvení a nechybí ani pláštěnky. Déšť provázel vystoupení umělců v pátek a na noční srážky jsou připraveni lidé i dnes. Policie kontroluje hlavně příjezd do areálu. ČTK to řekla jedna z účastníc festivalu.

Do půl druhé ráno vydrželo mnoho lidí čekat na hlavní hvězdu, kterým byl nizozemský DJ a producent Afrojack, dnes by vrcholem programu mělo být podle pořadatelů vystoupení berlínského producenta Paula Kalkbrennera. Hraje se na dvou pódiích, u jednoho se mohou lidé schovat pod střechu. "Tam je ale málo místa, takže jsme v pátek zmokli. Ale prodávají tu pláštěnky a většině lidí to nevadí, skáčou, tancují a užívají si," řekla ČTK Tereza, která se vydala s kamarádkou na pláž Klůček z Ústí nad Labem. "Organizace je naprosto bez problémů, nikde se nečekají fronty. Jsou tu dvě místa, kde je pomoc zdravotníků. Mezi občerstvením nechybí klasika, ale třeba tu v mobilních stáncích nabízí i sushi, ovoce. Bohatý je také výběr nápojů," uvedla.

Kontrola je u vstupu do areálu, kde dostávají lidé na ruku náramek. Nabijí si ho a pomocí něj pak platí za občerstvení. Nápoje se podávají v zálohovaných vratných obalech. Uvnitř areálu jsou speciální barevné koše na odpadky.

Mezi návštěvníky jsou hlavně mladí lidé, a to z České republiky, ale také z Německa, Nizozemska či Velké Británie. Poslední vystoupení je na programu v neděli v 05:00. Pro přespání z pátku na sobotu účastníci využili nedaleký kemp Bílý kámen, spí se ale i v autech a karavanech. Samotný areál je uzavřen.

Organizátoři považují svůj festival na pláži Klůček za ojedinělý v českých podmínkách. Letos se koná 20. ročník. V plném rozsahu se festival Mácháč koná po třech letech, předchozí dva ročníky ovlivnila koronavirová pandemie.