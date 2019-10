Tisíce lidí se na Žofín přišly rozloučit s Karlem Gottem

Praha - Posledního rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem v pražském paláci Žofín se dnes do 17:00 zúčastnilo zhruba 23.000 lidí. Před ranním otevřením sálu se fronta čekajících vinula od Žofína přes most Legií až na druhý břeh Vltavy, v poledne se začala zkracovat. K večeru ale čekajících opět přibývalo a policisté upozornila na to, že kdo se do fronty zařadí po 20:00, nemusí se už do sálu dostat. Podle policie a záchranářů je zatím akce spořádaná, žádné konflikty neřešili.

Fronta čekajících dosahovala před 17:00 podle zpravodaje ČTK na konec mostu Legií. Pořadatelé počítali s tím, že až se lidé dostanou z práce, vydají se na Slovanský ostrov. Fanoušci mají možnost se Gottovi u jeho rakve poklonit minimálně do 22:00. V případě velkého zájmu bude Velký sál žofínského paláce otevřený do půlnoci.

Lidé za zvuku Gottových písní postupně přicházeli k rakvi ve Velkém sále žofínského paláce, k níž pokládali květiny. Rakev zdobí květinové srdce od Gottovy manželky Ivany s nápisem "Miluji tě navždy", nad rakví visí velká černobílá Gottova fotografie. V sále bylo už od rána mnoho věnců a květinových košů od rodiny, firem i veřejných institucí, další květiny nosili od rána Gottovi fanoušci z Česka i zahraničí. U rakve se v půlhodinových intervalech střídá osm vojáků čestné stráže.

Na pódiu je vedle české vlajky vystaveno Gottovo vyznamenání Za zásluhy I. stupně, které zpěvák v roce 2009 obdržel od tehdejšího prezidenta Václava Klause. U stupínků vedoucích k rakvi pomáhá několik mužů umisťovat květiny a regulovat pohyb návštěvníků. Po vystání fronty před palácem velká část lidí čeká ještě ve frontách na zápis do kondolenční knihy.

Pražští záchranáři za celý den ošetřili dvě lehká zranění, pouze v jednom případě šlo o člověka z řad návštěvníků. Byla to žena s úrazem kolene. Na zdravotní stav fanoušků dohlížejí i dobrovolníci Českého červeného kříže. Starají se o to, aby lidé ve frontě neprochladli a rozdávají jim čaj. Do 17:00 ho do kelímků rozlili 400 litrů.

Úctu zesnulému zpěvákovi dnes na Žofíně vyjádřil i ministr dopravy Vladimír Kremlík. Aby nemusel čekat ve frontě, využil služební vůz, což premiér Andrej Babiš označil za nepřijatelné. Kremlík se poté na twitteru omluvil.

Další pietní místo otevřela Praha v Kinského zahradě, kde se loučili se zpěvákem spíše jednotlivci. Do pozdního odpoledne se tam shromáždily desítky svíček a květin. Lidé stále přicházeli i ke zpěvákově vile na Bertramce. Tamní pietní místo se tak opět rozrostlo. Technická správa komunikací ulici uklidí v pondělí ráno.

Pietní místa ale vznikla také v řadě dalších měst ČR, například Brně, Karlových Varech nebo Sokolově. V Ostravě jako výraz piety zhasne noční osvětlení věže Nové radnice, Sýkorova mostu a Bolt Tower v Dolních Vítkovicích.

V sobotu se ve svatovítské katedrále na Pražském hradě uskuteční zádušní mše pro pozvané hosty, v zemi bude tento den na základě rozhodnutí vlády státní smutek. Na náměstí před Hradem je už připravena velkoplošná obrazovka, na níž bude veřejnost moci sledovat pietu v katedrále. Hrad bude kvůli obřadu v sobotu částečně uzavřen, pro turisty znovu otevře od 14:00.

Gott zemřel po těžké nemoci 1. října. Hvězdou populární hudby byl od 60. let, na výsluní se dostal za komunistického režimu a popularitu si udržel i po revoluci. Vydal skoro tři stovky alb v ČR i zahraničí, první vyšla v roce 1965, poslední loni. Vydavatelství Supraphon eviduje 1300 nahrávek písní Karla Gotta, podle stránek fanoušků čítá jeho repertoár více než 2500 skladeb včetně různých verzí a také asi 200 duetů. Zlatým a Českým slavíkem byl Gott zvolen 42krát. Prezident Miloš Zeman hodlá příští rok udělit Gottovi in memoriam Řád bílého lva první třídy, tedy nejvyšší český řád.

Úmrtí populárního českého zpěváka vyvolalo mimořádný ohlas veřejnosti a médií doma i v okolních zemích. Na dnešní veřejné rozloučení na Žofíně se akreditovalo na 350 novinářů. O pietě dnes podrobně informují média v Německu, na Slovensku, ale také v Rakousku. Podle německých médií se Praha loučí s národním symbolem, garantem stálosti i nejoblíbenější českou popovou hvězdou, agentura APA píše o rozloučení s "legendou šlágrů".

I dnes přicházejí ke Gottově vile na Bertramce desítky lidí. Přinášejí další květiny a svíčky, které už v předchozích dnech zcela pokryly část ulice před zpěvákovým domem. Kromě svíček, z nichž lidé poskládali i několik srdcí, fotografií a vzkazů, dnes přibylo na pietním místě také mnoho čerstvých květin. Pietní místo zůstane u vily Gottových ještě několik dnů, Technická správa komunikací ulici uklidí v pondělí ráno.