Tisíce lidí protestovaly proti sjezdu AfD, do EP ji povedou Krah s Bystroněm

Magdeburk (Německo) - Tisíce lidí dnes v Magdeburku demonstrovaly proti sjezdu protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD). Strana v hlavním městě východoněmecké spolkové země Sasko-Anhaltsko vybrala lídry své kandidátky pro volby do Evropského parlamentu (EP) plánované na příští rok. V čele kandidátky bude kontroverzní europoslanec Maximilian Krah, dvojkou kandidátky pak dosavadní poslanec Spolkového sněmu Petr Bystroň, který je českého původu. Informovala o tom agentura DPA.

Protestující před dějištěm sjezdu mávali transparenty se vzkazy jako "Postavme se společně proti krajně pravicové nenávisti" nebo "Pryč s nácky", uvedla agentura AP. Strana, které průzkumy přisuzují až 22procentní podporu, taková označení odmítá. Analytici však tvrdí, že AfD zneužívá obav voličů z recese, migrace a takzvané zelené transformace. V červnu pro sebe strana poprvé získala post šéfa jednoho ze zemských okresů a podle průzkumů má šanci zvítězit v trojích nadcházejících zemských volbách na východě Německa.

Uskupení Solidární Magdeburk dnes uspořádalo protestní průvod směrem k veletržnímu areálu, kde se sjezd konal. Podle policie se sešlo asi 2000 demonstrantů. "Všechno zůstalo v klidu," konstatoval podle agentury DPA mluvčí policie.

"Německo pochopilo, že pravice je budoucnost," řekla víkendovému vydání italského deníku La Repubblica spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová.

AfD podporuje vizi Evropy jako "suverénních národních států místo jednoho superstátu EU". Podle DPA dnes ale strana obsadila první tři místa své kandidátní listiny pro volby do EP výhradně politiky, kteří chtějí Evropu proměnit v pevnost proti migrantům.

Za jedničku kandidátky zvolili delegáti většinou 65,7 procenta europoslance Maximiliana Kraha, který je kontroverzní osobností i uvnitř AfD a ve frakci Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu. Z ní byl na začátku roku na tři měsíce suspendován kvůli manipulaci zakázky frakce týkající se styku s veřejností. Už v roce 2022 mu bylo členství pozastaveno kvůli tomu, že ve francouzských prezidentských volbách podpořil nikoli Marine Le Penovou, jejíž hnutí Národní sdružení (RN) je součástí ID, nýbrž pravicového extremistu Érica Zemmoura.

Dvojkou kandidátky byl potvrzen Petr Bystroň, který neměl protikandidáta. Ve své uchazečské řeči podle DPA kritizoval globalisty a varoval před údajně hrozícím zrušením peněz v hotovosti. "To nejhorší, migrační kvóty, nucené přidělování migrantů, to je útok na všechno, co je nám drahé, na naši kulturu, naše náboženství a dokonce na naši vlast," prohlásil olomoucký rodák, který je od roku 2017 poslancem Spolkového sněmu.

Trojkou kandidátky byl zvolen René Aust, nyní poslanec v durynském zemském sněmu. Ten dnes řekl, že evropskou civilizaci ohrožuje masové přistěhovalectví.