Tisíce lidí mohou mít kvůli viru poškozené plíce, varují britští lékaři

Londýn - Až desetitisíce lidí mohou mít po prodělané infekci způsobené koronavirem trvale poškozené plíce. Varují před tím britští lékaři, kteří se stále častěji setkávají s případy, kdy pacienti i po vyléčení z nemoci covid-19 mají dál vážné dýchací obtíže. Rentgenové snímky u některých z nich ukázaly zjizvení plic, které může být počátečním stadiem plicní fibrózy, napsal dnes server BBC.

Bývalý řidič taxislužby Anthony McHugh skončil kvůli nákaze koronavirem v nemocnici začátkem března. Jeho stav se zhoršoval a nakonec musel být převezen na jednotku intenzivní péče, kde strávil 68letý důchodce 13 dní napojený na plicní ventilátor. Celkem byl McHugh v nemocnici měsíc a dva týdny strávil na rehabilitační klinice, ale ani po dvou měsících se necítí úplně fit.

"Jsou to maličkosti jako vyjít do schodů nebo venku zalít kytky. Ohnu se a musím s tím přestat," popsal McHugh BBC své potíže, které znamenají, že se zadýchá i při sebemenší námaze.

Rentgenové snímky šest týdnů po propuštění z nemocnice ukázaly na plicích tenké bílé linky, kterým se odborně říká retikulární stíny. Právě ty mohou naznačovat vznik zjizvené tkáně, příznak plicní fibrózy.

"Ve všech případech si zatím nejsme jistí. Ale obvykle po viróze či infekci očekáváme, že se po šesti týdnech stav na snímcích vrátí do normálu. To se tady neděje a dělá nám to starosti," uvedl Sam Hare z britské komory radiologů.

Ačkoli zatím ještě neuběhlo dost času, aby bylo možné činit nějaké závěry, radiologové upozorňují na riziko, že část uzdravených pacientů bude mít trvalé následky. "Na snímcích provedených po šesti týdnech vidíme u 20 až 30 procent nemocničních pacientů počáteční stadium zjizvení tkáně," uvedl Hare. Znepokojující podle něj je i to, že komplikovanou formu covidu-19 prodělaly desetitisíce lidí a určitá část z nich podle něj bude potřebovat péči i v budoucnu.