Tisíce květů stovky druhů růží rozzářily zahradu zámku v Nebílovech

Nebílovy; (Plzeňsko ) - Tisíce květů růží každý rok v létě provoní a rozzáří množstvím barev zahradu zámku v Nebílovech u Plzně. Roste tu na 100 druhů růží starých odrůd i moderních anglických růží. V barvách od bílé přes krémovou, světle žlutou a žlutou, růžovou až po fuchsiové, karmínové, šarlatové či rubínové odstíny červené nakvétají v druhé polovině června. V největší kráse je zahrada zhruba tři týdny. Některé takzvané staré nebo historické druhy kvetou jen jednou, anglické nebo remontantní růže vydrží kvést i déle a opakovaně, řekl ČTK kastelán Milan Fiala.

"Růže patří ke každému zámku, ke každé zámecké zahradě. My je tady máme hlavně proto, abychom návštěvníkům ukázali, co se pěstovalo v době, kdy zámek ještě sloužil jako zámecká barokní rezidence. Růže, které tady byly za Černínů nebo Valdštejnů," řekl kastelán. Za historické jsou považovány růže, která byly vyšlechtěné zhruba do roku 1864. Vyznačují se tím, že většinou kvetou jen jednou v roce, jsou to kříženci růží dovážených z Číny, z Dálného východu s domácími růžemi. Vznikaly stovky odrůd, většina specializovaných šlechtitelů růží byla tehdy z Francie.

"Ty růže měly samozřejmě svoje mouchy, většina byla růžových nebo do bíla, žlutá barva byla až mnohem později, další barevné mutace vznikaly mnohem později. Tyto růže nebyly často mrazuvzdorné, podléhaly různým chorobám, kvetly jen jednou v roce. Snem a cílem všech šlechtitelů bylo, aby vyšlechtili opakovaně kvetoucí růži," řekl Fiala. Když se to v 60. letech 19. století podařilo, byl to podle něj doslova převrat v zahradnické kultuře pěstování růží.

Ze stovky druhů v zámecké zahradě je asi polovina odrůd historických růží a polovina anglických či malá část čajohybridů. "Anglické růže byly vyšlechtěny Davidem Austinem, který měl vizi, že chce vyšlechtit něco jako starou růži, která by ale byla mrazuvzdorná, která by pořád kvetla, voněla, měla i jiné barvy, ale pořád měla pěkný tvar takových rozetových bohatých květů, což je jedna z typických vlastností většiny historických růží, které mají bohaté až pivoňkové květy," řekl kastelán. První růži Austin vyšlechtil v roce 1961, vyšlechtil desítky druhů a jejich obliba stále stoupá.

V zámecké zahradě v Nebílovech pěstuje růže už téměř 30 let. Jednak proto, že k památce patří a jejich květy mohou ve vázách zdobit interiéry, jednak proto, že růže jsou jedním z jeho koníčků. Zámek byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1998. "Začal jsem sem růže dávat už někdy v roce 1996, když jsme z té skládky, která byla vzadu v zahradě, udělali aspoň trochu záhony. Růžím to tam ale paradoxně svědčí, mají rády provzdušněnou půdu, takže se jim v těch napadaných kamenech a cihlách daří," řekl Fiala. Růže dostanou prostor i v obnovovaném barokním parteru zahrady, který správa zámku buduje. Budou to ale růže v nádobách. "Už teď zkoušíme, které v nádobách vydrží aspoň čtyři roky, zemina v nádobách se totiž i přes přihnojování časem vyčerpá a růže pak degradují," dodal Fiala.