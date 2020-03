Tisíce Japonců stály ve frontě na olympijský oheň

Tokio - Přes obavy z šíření koronaviru se přišlo podívat na olympijský oheň vystavený na železniční stanici v japonském Sendai více než 50 tisíc lidí. Řada z nich strávila s rouškami na obličeji v půlkilometrové frontě několik hodin. Zájem lidí organizátory překvapil a podle médií dokonce uvažovali o předčasném ukončení sobotní akce.

"Stála jsem tu tři hodiny, ale vidět olympijský oheň bylo povzbuzující," řekla sedmdesátiletá žena televizní stanici NHK.

Olympijský oheň dorazil do Japonska v pátek. Jeho zastávka v Sendai byla součástí takzvané cesty ohně zotavení, která navštíví místa nejvíce postižená ničivým zemětřesením a vlnou cunami v roce 2011. Oficiální štafeta s pochodní má začít 26. března ve Fukušimě. Do zahájení her navštíví všech 47 japonských prefektur. Olympijské hry jsou v plánu od 24. července, ale kvůli pandemii koronaviru roste tlak na jejich odložení.