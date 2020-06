Tisíce fanoušků Liverpoolu navzdory koronaviru slavily v ulicích

Liverpool - Fanoušci Liverpoolu si navzdory opatřením proti šíření koronaviru užili u stadionu Anfield v hojném počtu oslavy titulu, na který čekali třicet let. Sešlo se jich několik tisíc, byť v Anglii nadále platí zákaz shromažďování či povinnost udržovat odstup. Fotbalisté s trenéry slavili společně v liverpoolském hotelu.

Fotogalerie

Od společných oslav se fanoušky snažilo odradit vedení města i kouč Jürgen Klopp. "Slavte doma, s pivem, ale zůstaňte doma," řekl první německý trenér, který vyhrál anglický titul. Jeho výzva však vyslyšena nebyla, tisícovky lidí ve čtvrtek před půlnocí zahalily město do červené barvy i díky pyrotechnice, červeně svítily také některé slavné budovy.

Poté, co Manchester City prohrál v Londýně s Chelsea (1:2) a bylo jasné, že ohromný náskok liverpoolského týmu už do konce sezony nedožene, přemohly Kloppa slzy. "Nemůžu mluvit... Když člověk brečí, tak se to nedá. Jsem ohromený. Je to směs všeho - úlevy, hrdosti, štěstí," soukal ze sebe.

S hráči a svými kolegy sledoval utkání na Stamford Bridge v televizi na terase hotelu, kde se sešel celý tým. "Jsme tady v bublině," připomněl Klopp. Liverpool získal titul s rekordním předstihem, protože do konce restartované sezony Premier League zbývá ještě sedm kol. A všechna se nadále budou hrát bez diváků.

S Kloppem zažije Liverpool ještě mnoho radosti, věří Dalglish

Po 30 letech slaví fotbalisté Liverpoolu anglický titul a mnoho dalších radostných dnů je pod vedením Jürgena Kloppa ještě čeká, míní bývalý kouč "Reds" Kenny Dalglish. Liverpoolská legenda dovedla v roce 1990 slavný tým k předchozímu ligovému triumfu a nečekala, že čekání na další titul potrvá tak dlouho.

"Kdybyste tohle řekli, šli byste do basy a na samotku," řekl Dalglish k dlouhému půstu televizní stanici BT Sport po čtvrteční porážce Manchesteru City 1:2 s Chelsea, která rozhodla o korunovaci Liverpoolu už sedm kol před koncem soutěže.

"Někdy se to tak semele. Ale poslední dva roky a od té doby, co přišel Jürgen, stojí za to. Je fantastický. Ztělesňuje všechno, co Liverpool znamená. Oceňuje a respektuje všechny v klubu," chválil německého kouče někdejší skotský reprezentant, který vyhrál s Liverpoolem ligu šestkrát jako hráč a třikrát v roli trenéra.

Úspěch Kloppa a jeho mužstva je podle něj zasloužený. "Není to žádná jednorázovka, protože loni jim to uteklo o bod. Letos prohráli jediný zápas a dvakrát remizovali. Navíc loni vyhráli Ligu mistrů a mistrovství světa klubů. Myslím, že dokud tady bude Jürgen, čeká nás ještě spousta radosti," uvedl Dalglish.

Podle další liverpoolské legendy Graemea Sounesse se povedlo Kloppovi vytvořit úžasné mužstvo. "Nejde jen o tuhle sezonu. Ten tým je mimořádný. Pro žádného soupeře není sranda proti nim hrát. Dávají do toho všechno. Když skloubíte nasazení a kvalitu, jakou mají, je to zkrátka tým," řekl pětinásobný vítěz anglické ligy s Liverpoolem a jeho pozdější kouč.

Někdejší liverpoolský obránce Jamie Carragher rád uznal, že se spletl, když v roce 2017 ve svém sloupku napsal, že Klopp nemá na to, aby s týmem získal titul. "Přišel na Anfield a říkal, že chce pochybovače proměnit v ty, co věří. Já patřil k těm, kteří se vzdali naděje. Je pro mě největším potěšením připustit, že jsem se mýlil," napsal Carragher v listu The Telegraph.