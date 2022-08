Tisíce fanoušků elektronické hudby si užívaly festival u Máchova jezera

Doksy (Českolipsko) - Tisíce fanoušků elektronické hudby si do dnešního rána užívaly na festivalu u Máchova jezera v Doksech na Českolipsku. Jubilejní 20. ročník byl posunut na letošek o dva roky kvůli covidu-19. Bez omezení tančili lidé před dvěma pódii, kvůli ohlášenému dešti postavili pořadatelé nad vystupujícími střechu. Termín pro Mácháč 2023 je stanoven na 18. a 19. srpna a zároveň byl spuštěn předprodej nejlevnějších vstupenek. ČTK o tom dnes informovali organizátoři. Policisté během festivalu zaznamenali několik desítek přestupků zejména v souvislosti s drogami.

Pořadatelům se podařilo zajistit téměř totožný program, jaký byl ohlášen již v roce 2019. Páteční headliner, nizozemský producent Afrojack, pogratuloval festivalu k výročí devadesátiminutovým vystoupením, které se skládalo z jeho největších hitů. Osobně pak mimo pódium poděkoval za možnost vystoupit po devíti letech před českým publikum. Berlínskou techno hvězdu Paula Kalkbrennera, který byl hlavním tahákem sobotního programu, doplnila v programu festivalu jeho manželka Simina Grigoriu, taktéž dýdžejka a producentka.

Na místě byl široký výběr občerstvení a koupit si mohli návštěvníci i pláštěnky. "Špatné počasí je riziko pro každý open air festival. Pokud přípravu technicky podceníte, může vás zaskočit i menší déšť a vyřadit z provozu techniku v hodnotě desítek milionů, čímž riskujete např. výpadky zvuku či světelné show. Letos jsme už týden před festivalem tušili, že jeden nebo dva dny může silně pršet. Proto jsme během příprav zabezpečili všechny technické prvky tak, aby byly i za deště ještě více odolné a hlavně bezpečné. Nad vystupujícími jsme poprvé postavili i střechu, která je ochrání i v případě kombinace silného větru a deště. Díky tomu se nám podařilo dodržet harmonogram festivalu doslova na minutu, a to i přesto, že v sobotu přišel šestihodinový déšť a zároveň jsme se potýkali s opožděnými lety hned u pěti zahraničních hostů," uvedl pořadatel festivalu Kiro Tomoski.

Návštěvníci ocenili nové rozvržení areálu, které dávalo více prostoru pro odpočinek, a novinky jako placení pomocí čipových náramků a zavedení systému vratných kelímků. Poslední minuty festivalu patřily vzpomínce na dýdžeje Loutku, který patřil k pravidelným vystupujícím už od jeho založení.

Na průběh akce dohlížela v součinnosti s pořadatelem policie. Do sobotního rána policisté odhalili na čtyři desítky přestupků, do dnešního rána pak dalších šestnáct. Následně pak dohlíželi na odjezd návštěvníků z areálu. Přistihli několik řidičů pod vlivem alkoholu a pod vlivem drog. Někteří se testům na návykové látky odmítli podrobit. Mezi drogami převládala marihuana. Na žádost pořadatelské služby vyjížděla policie kolem jedné hodiny v noci do areálu festivalu. "Tam mladá žena pod vlivem návykových látek měla fyzicky napadat zdravotnickou službu, která se jí snažila pomoci," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Svým chováním se podle ní žena dopustila přestupku proti veřejnému pořádku.